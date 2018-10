Třesk v komisi rozhodčích. Skončil Hrubeš, garant projektu video

Koncem minulého týdne skončil Michal Prokeš, šéf sportovně technického úseku, čili tvůrce tolik sledovaných regionálních akademií.

Oficiálně kvůli neshodě na podmínkách další spolupráce. Neoficiálně kvůli sporům s vlivným místopředsedou asociace Roman Berbrem a nesrovnalostem na účtu jeho služební karty.

V pondělí dal i kvůli „nucenému odchodu“ Prokeše výpověď Rudolf Řepka, dlouholetý generální sekretář s vazbami na obě mezinárodní fotbalové organizace FIFA a UEFA, kde sedí v disciplinární komisi a vykonává činnosti delegáta při pohárových a mezistátních utkáních.

A v úterý „dostal padáka“ z komise rozhodčích Roman Hrubeš. Šéf projektu videorozhodčích, jenž zároveň komunikuje s příslušnou pravidlovou komisí FIFA.

Oficiálně kvůli napjatým vztahům v komisi. „Postrádal jsem od něj respekt ke mně, jaký by měl mít, i k ostatním kolegům,“ řekl Chovanec. A také kvůli údajným potížím právě s videem.

Hrubeš byl v „opozici“ s dalším členem komise Petrem Mlsnou, zástupcem profesionálních klubů, proti Chovancovi, Martinu Wilczekovi a Pavlu Marešovi.

Mlsnu výkonný výbor odvolat nemohl (jeho pozice je v kompetenci klubů), ale Hrubeše ano. Oba byli členy minulé komise za Michaela Listkiewicze, do té současné si nový šéf Chovanec v létě Hrubeše vybral.

„Od začátku jsem věděl, že vztahové problémy s Romanem Hrubešem mohou nastat, ale přesto jsem ho chtěl a do toho boje jsem šel. On nejdřív říkal, nechci s vámi dělat, já ho přemlouval. Ale tohle se několikrát opakovalo. Bohužel, dnes to vyvrcholilo. Bez omluvu se nedostavil na přednášku pro delegáty. Je to pro mě zklamání a moje reakce je logická,“ řekl Chovanec. Hrubešovo místo zaujme Jiří Kureš, šéf pravidlové komisi, který už kdysi v komisi rozhodčích působil za éry Luďka Macely.

Roman Hrubeš během on-line testu videorozhodčího při utkání Sparta vs. Mladá Boleslav

Od počátku docházelo k názorovým střetům, strahovskému křídlu se nezamlouvaly některé Hrubešovy kroky. Vyčítali mu nedostatek proškolených sudích pro video i neloajálnost. „Některé věci říkal, aniž by o tom nejdřív informoval nás. Na LFA jsem se dozvěděl, že si stěžuje na práci v komisi rozhodčích, ale mě nic neřekl,“ poznamenal Chovanec.

Vyjádření Romana Hrubeše se dosud sehnat nepodařilo.

Pro ligu ojeho dchod může znamenat problém v projektu videorozhodčích, který patří pod Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). Proti Hrubešově odvolání byl právě předseda LFA Dušan Svoboda. „Respektuju to, ale ten krok se měl projednat s ohledem na IFAB, aby to třeba právě videoprojekt neohrozilo,“ poznamenal Svoboda.

Komise totiž může při nasazování sudích dělat „naschvály“: na utkání, kde chce mít vedení ligy (LFA) videoasistenta, nasadí sudího, který není na tuto práci proškolen, tudíž ji podle pravidel Mezinárodní pravidlové federace (IFAB) vykonávat nemůže.

„To odmítám, my máme zájem, aby projekt videorozhodčí fungoval. Myslím si, že tímhle krokem se posuneme dopředu,“ řekl předseda asociace Martin Malík.

Ale vzpomínáte na předposlední kolo minulé sezony? Komise rozhodčích delegovala na utkání Plzeň - Teplice (2:1) tehdy neproškoleného rozhodčího Julínka, ačkoli LFA chtěla mít na zápase videoasistenta.

Od letošního ročníku dohlíží video na tři utkání v kole a může se stát, že LFA sice zajistí na utkání techniku, ale kvůli nevhodnému nasazení ze strany komise rozhodčích zůstane nevyužita.

Navíc Hrubeš přesně ví, jak videoasistenti mají pracovat, kdy do řízení zápasů vstupovat. V Česku není nikdo na video větší machr.

Zdá se, že všechny poslední události zapadají do absurdních a bizarních situací českého fotbalu, což bylo také pozastavení trestu olomouckého Šimona Falty za vyloučení v Liberci po faulu na Breiteho.

V pátek odvolací komise, která patří pod „Berbrovu“ asociaci, šla proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.