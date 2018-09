Se Spartou je to mimořádný duel, říká ostravský záložník Holzer

Je odchovancem ostravského Baníku, ale ještě v létě byl hráčem Sparty Praha. Načež se záložník Daniel Holzer po dvou letech vrátil do mateřského klubu a hned se usadil v základní sestavě.

„Na Spartu se těším moc,“ prohlásil. „Těšíme se všichni. Celá Ostrava, což bylo znát i na autogramiádě.“ Ta v ostravském obchodním centru trvala kolem tří hodin...

Jak vnímáte rivalitu mezi Spartou a Baníkem?

Je opravdu obrovská, hlavně ze strany Baníku. Pro Spartu jsou nejvíc zápasy se Slavií, ale Baník je pro ni asi na druhém místě. I mezi fanoušky je velké napětí. Určitě to na stadionu bude znát.

Se Spartou se potkáváte od žákovských let. I tam je vidět rivalita?

V těch žákovských kategoriích jsem to tolik nevnímal. V dorostu už jo. To už bylo specifičtější, když jsme jeli na Spartu. Ale až v mužích je to vyhrocenější. Že je to mimořádný zápas, je cítit na hřišti i v ulicích. Všude.

Prošel jste mládežnickými reprezentacemi. Jak tam vycházejí baníkovci a sparťané?

Zažil jsem to hlavně v národním týmu do dvaceti jedna let. Tam se nikdo nedělil na sparťany a baníkovce, na Pražáky a Ostraváky. Samozřejmě nějaké vtípky proběhly, ale to je tak vždycky. Byli jsme dobrá parta. Na to, kdo je ze Sparty a kdo z Baníku, se moc nehrálo.

Jaké jsou zápasy v Ostravě z pohledu sparťanů?

Co si pamatují, tak pro Spartu bylo vždy těžké v Ostravě hrát. Zdejší zápasy jsou pro ně psychicky i fyzicky pořádně náročné. Ale Sparta momentálně není tou, co bývala, takže bychom toho moc rádi využili a porazili ji.

Do Baníku jste přišel těsně před sezonou. Čekal jste, že se tak rychle usadíte v základu?

Nevěděl jsem, jak na tom budu, protože jsem v přípravě odehrál snad jen jeden zápas, trénoval jsem s juniorkou Sparty. Herní vytížení jsem vůbec neměl. Docela mě překvapilo, jak rychle jsem se do toho dostal. Ale pro mě nebyl žádný problém zvykat si na zdejší prostředí, na hráče, vše jsem z devadesáti procent znal, takže aklimatizace nehrála žádnou roli.

Určitě bylo důležité, že jste se rychle dostal do sestavy a týmu se daří, že?

Pomohlo mi, že jsem hned druhý zápas, v němž jsem nastoupil od začátku, dal gól. Jde nám to, takže sestava se nijak výrazně nemění.

Co by mělo platit na Spartu?

Určitě agresivita. Chceme ji tady doslova zašlapat do země, do trávníku. Oni jsou techničtí, fotbaloví, takže doufám, že důraz na ně bude platit a s velkou podporou fanoušků uspějeme. Pokud jde o mě, tak jsem nad Spartou zatím nikdy nevyhrál. Teď by se to mohlo zlomit...