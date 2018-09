Je po termínu? Stejně přestoupíš. Majitel Olympiakosu obešel pravidla

VIDEO Vzpomínáte, jak bláznivé léto před rokem prožil fotbalista Patrik Schick kolem svého přestupu do...

Když ho loni v prosinci v Genku odsunuli do role statisty, vypadl i z české fotbalové reprezentace....

Ronaldo si nás vybral, je to pocta, řekl Nedvěd. Přál si návrat do Plzně

VIDEO Před losováním fotbalové Ligy mistrů se zasnil a přemýšlel: jaké by to asi bylo přijet do Plzně,...