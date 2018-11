Za minutu přepsal historii. Hložek je nejmladším sparťanem v české lize

Nejmladší debutanti ve Spartě v české lize Adam Hložek, 16 let, 3 měsíce, 16 dnů (10. 11. 2018, Karviná - Sparta 1:3) Václav Kadlec, 16 let, 5 měsíců a 5 dnů (25. 10. 2008, Sparta - Příbram 3:0) Tomáš Jun, 16 let, 8 měsíců a 28 dnů (15. 10. 1999, Sparta - Hradec 3:1) Martin Klein, 16 let, 9 měsíců, 7 dnů (9. 4. 2001, Sparta - Synot Staré Město 2:0) Václav Dudl, 17 let, 24 dnů (16. 10. 2016, Sparta - Jihlava 3:0) ....... Další vybraní hráči

Ladislav Krejčí, 17 let, 7 měsíců a 22 dnů (27. 2. 2010, Sparta - Příbram 1:1) Jan Zakopal, 18 let, 3 měsíce, 25 dnů (16.2.1996, Budějovice - Sparta 2:0) Martin Zeman, 18 let, 7 měsíců (28.10. 2007, Sparta - Kladno 4:1)

Tomáš Rosický, 18 let, 7 měsíců a 11 dnů (16.5.1999, Sparta - Jablonec 2:0) Lukáš Juliš, 18 let, 7 měsíců a 19 dnů (21. 7. 2013, Jihlava - Sparta 1:4)

Zdeněk Folprecht, 18 let, 7 měsíců a 26 dnů (27. 2. 2010, Sparta - Příbram 1:1) Patrik Schick, 18 let, 8 měsíců a 28 dnů (22.11.2014, Sparta - Budějovice 4:0)