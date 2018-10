Trpišovský znovu v Liberci, Skuhravý proti svým. Sparta po měsíci doma

A odstartuje páteční předehrávkou Plzně na Bohemians. Pro českého šampiona jde o generálku na Real Madrid, který potká už v úterý při zápase Ligy mistrů.

Vítězstvím by se západočeský klub osamostatnil na ligovém čele, o které se momentálně dělí se Slavií - ta hraje v Liberci o dva dny později. Až v pondělí nastoupí třetí Sparta proti Mladé Boleslavi a domácí potřebují zabrat, vždyť poslední dva ligové duely pro ně skončily s nulou.

Sigma Olomouc - Fastav Zlín sobota 15.00, rozhodčí Rejžek Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Pilař - Nešpor. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Lukáš Holík - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník.

Jeden z nich v Olomouci, kde Sparta před reprezentační pauzou po špatném výkonu padla 0:1. „Nejslabší zápas od mého návratu,“ zlobil se trenér Zdeněk Ščasný.

Sigma se naopak díky třetímu vítězství v sezoně posunula o stupínek výš - z patnáctého na čtrnácté místo. „Také díky tomu je celková nálada a atmosféra dobrá,“ přiblížil trenér Václav Jílek.

Chybět mu bude Šimon Falta, kterému sice odvolací komise pozastavila trest za červenou kartu proti Liberci, a tak mohl minule se Spartou nastoupit. Stejná komise však o týden později trest zase potvrdila s tím, že nemá právo měnit rozhodnutí učiněná na hřišti.



„Chtěli bychom v Olomouci napravit naši poslední domácí prohru s Libercem, která nás hodně mrzí,“ přiblížil Michal Bílek, trenér Zlína.

Ten po výborném vstupu do sezony třikrát v řadě ztratil body. „Po odchodu Traorého do Slavie nehrajeme dobře. Bylo nám jasné, že absenci jednoho z nejlepších hráčů ligy budeme pociťovat. V reprezentační přestávce jsme zapracovali na zlepšení všech činností. I když se nám herně nedaří, tak se zápasy dají vyhrát,“ dodal Bílek.

Příbram - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Antwi - Rezek. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta.

Ligový nováček patří na domácím hřišti k nejlepším - jen Plzeň a Slavia získaly před vlastními fanoušky víc bodů.

„Rádi bychom pokračovali v tom, abychom fanoušky pobavili hrou, a uvidíme, jak to dopadne s výsledkem. Jsem rád, že se stadion plní, ale já bych rád, aby byl naplněný ještě jednou tolik,“ uvedl příbramský trenér Josef Csaplár.

Proti Jablonci, pohárovému zástupci, který vyhrál poslední tři ligové zápasy, bude chtít jeho tým navázat na výsledky s Mladou Boleslaví (3:0) a Olomoucí (1:0), čili poslední domácí duely.

„Čeká nás další anglický týden, možná ještě těžší než ten předchozí. Proto potřebujeme odstartovat v Příbrami úspěšně,“ řekl hostující kouč Petr Rada.



Jablonec ve čtvrtek potřetí nastoupí v Evropské lize - hostí Astanu.

Baník Ostrava - Karviná sobota 17.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka. Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Ba Loua, Lingr, Letič - Wágner.

Druhý zápas Baníku bez potrestaného Milana Baroše, který za červenou kartu a následné chování v utkání se Slavií (2:1) dostal flastr na pět zápasů. V tom prvním Ostrava remizovala v Mladé Boleslavi (2:2).

„Utkání s Karvinou je pro nás obrovsky důležité, abychom se udrželi v horní šestce. Je to derby, bude to nevyzpytatelné, ten zápas bude mít všechno,“ myslí si trenér Bohumil Páník.

Bodový rozdíl je mezi Ostravou a Karvinou výrazný. Domácím patří s třiadvaceti body čtvrtá příčka, hosté jsou s deseti body jedenáctí.

„Baník je v herní pohodě, disponuje obrovskou kvalitou a určitě je favoritem. My jim to chceme co nejvíc znepříjemnit a napravit poslední ligové vystoupení proti Dukle,“ připomněl trenér Roman Nádvorník dva týdny starou porážku 0:2.

Slovácko - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Machálek Předpokládané sestavy

Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík, Rezek - Kuchta. Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Hyčka, Ljevakovič, Kučera, Hora - Jindráček, Žitný.

Souboj nových trenérů. Hostující Hejkal už vedl Teplice proti Jablonci (1:2) i minule v Plzni (0:1), domácí Vlachovský zažije ligovou premiéru.

„Je to pro mě vrchol, trénuji už od patnácti, ale v zápase proti Teplicím nepůjde o mně. Na prvním místě jsou výsledky Slovácka, je to pro mě velká výzva,“ poznamenal Vlachovský, posledních sedm let trenér ženského mužstva.



U mužů nahradil Michala Kordulu, pod nímž Slovácko kleslo na předposlední místo tabulky; prohrálo šestkrát v řadě.

„Změna trenéra může znamenat i nový systém, ale já myslím, že jsme dobře připraveni,“ tvrdí teplický trenér Stanislav Hejkal. „Ten zápas bude o nasazení, taktické a samozřejmě také o vůli.“



Dukla - Opava sobota 15.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy

Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Bezpalec, Doumbia, Tetour - Brandner, Djuranovič, Schranz. Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa, Zapalač - Kayamba, Smola.

Na začátku září dovedl fotbalisty Opavy k první ligové výhře nad Jabloncem (2:0), pak nečekaně z rodinných důvodů skončil a vzal nabídku poslední Dukly, kam to má z domova blíž.

A když Roman Skuhravý v prvním utkání porazil Liberec, říkal: „Přeju si, aby tohle byl ten spouštěč, odrazový můstek pro všechny lidi v Dukle, aby tady byl soudržný klub, který společně vítězí a prohrává.“

Pod novým koučem dosáhla Dukla na dvě vítězství, jednu remíza a jednu porážku. Proti Opavě, kterou Skuhravý déle než dva roky vedl a dostal ji do nejvyšší soutěže, chce uspět.



„Rádi bychom se prezentovali kompaktní, agresivní hrou a silnou kombinací. V těchto zápasech rozhoduje sebevědomí a umění reagovat na vývoj zápasu,“ řekl trenér Dukly.



„Víme, že Roman Skuhravý náš tým dobře zná, ale pokusíme se ho nějak překvapit. Něco se vždycky dá vymyslet,“ věří Ivan Kopecký, nový muž na lavičce Opavy.

Slovan Liberec - Slavia sobota 17.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Potočný, Oscar, Ševčík, Malinský - Mashike Sukisa. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Mešanovič.

Když se trenér Jindřich Trpišovský vrátil do Liberce jako trenér Slavie poprvé, v tvrdém utkání tam na jaře remizoval 0:0. „Pořád je pro mě ten zápas hodně speciální,“ přiznává slávistický kouč, který má v týmu několik dalších exlibereckých fotbalistů.

Ondřej Kolář, Přemysl Kovář, Ondřej Kúdela, Lukáš Pokorný, Jan Sýkora, Tomáš Souček či Vladimír Coufal.

„Doufám, že to společně s klukama zvládneme, protože to bude těžký zápas,“ řekl poslední jmenovaný. „Sám vím, že to tam pro týmy jako je Slavia není lehké. Pro mě osobně to bude srdcový duel.“

Slavia vyhrála v Liberci naposledy v roce 2015. Od té doby tam jednou prohrála a dvakrát remizovala.



„Motivace je velká, jsme natěšení a už počítáme dny, kdy to začne. Věřím, že přijde hodně fanoušků, myslím, že tu bude i hodně slávistů. Věřím, že se bude hrát utkání ve výborné atmosféře,“ uvedl Miroslav Holeňák, asistent trenéra Liberce.

Sparta - Mladá Boleslav pondělí 18.00, rozhodčí Orel Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Pulkrab, Tetteh. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko.

Pondělní dohrávka, ve které se sparťané pokusí napravit poslední dva ligové výsledky: 0:1 v Plzni, 0:1 v Olomouci.

Aktuálně třetí Sparta bude hrát domácí zápas na den přesně po měsíci, naposledy na Letné porazila 22. září Liberec 4:1.

Proti Mladé Boleslavi se do sestavy vrátí Nicolae Stanciu, který si odpykal trest za červenou kartu proti Plzni. Naopak kapitán Josef Šural bude kvůli žlutým kartám chybět.

Mladá Boleslav je v lize na devátém místě, má druhý nejlepší útok a nejhorší obranu.