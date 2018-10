Věk pro mě není překážkou, říká trenér, který má pozvednout Slovácko

Od úterního jmenování hlavním koučem fotbalistů Slovácka toho Petr Vlachovský moc nenaspal. Hned první večer se ze stadionu vydal domů do Moravan u Kyjova v jedenáct hodin, ve dvě usnul a v šest ráno už byl zase v Hradišti.

„Je to pro mě upřímně šok. Sice příjemný, ale je to něco úplně nového a práce je hodně,“ říká teprve pětatřicetiletý Vlachovský, který po sérii šesti porážek u předposledního týmu tabulky povýšil z prvního asistenta na místo odvolaného hlavního trenéra Michala Korduly.

Berete novou roli jako dlouhodobou nebo spíš dočasnou záležitost?

Jasné je, že záleží na výsledcích. Tak to ve fotbale chodí. S vedením jsme domluvení, že uvidíme podle nejbližších zápasů. Jestli budou úspěšné, můžeme se bavit o další spolupráci. Pokud budeme pokračovat v sérii neúspěchů, tak asi dojde jiný trenér.

Nejmladší trenéři v lize Luboš Prokopec (Hr. Králové) 31 let, 1 měsíc, 4 dny

Jiří Plíšek (Slovácko) 33 let, 11 měsíců, 8 dnů

Zdeněk Psotka (Olomouc) 34 let, 8 měsíců, 16 dnů

Jiří Bartl (Opava) 34 let, 10 měsíců, 12 dnů

Julius Bielik (Žižkov) 34 let, 11 měsíců, 13 dnů

Lukáš Přerost (Tpelice) 35 let,18 dnů

Petr Vlachovský (Slovácko) 35 let, 3 měsíce, 9 dnů

Není nepříjemné, když vedení řekne, že o vašem dalším osudu má rozhodnout ten nejbližší zápas?

Teď se zkrátka soustředíme na sobotní Teplice. Jaké další záměry se honí vedení hlavou, jestli někoho shání, to netuším. A i kdybych mohl vést mužstvo jen v jednom ligovém zápase, je to pro mě obrovská zkušenost a jsem za to rád.

Pro většinu fotbalových fanoušků jste pravděpodobně neznámý.

Ač se to nezdá, trénuju v kuse dvacet let. Od patnácti jsem působil na různých úrovních. Ve Slovácku jsem jedenáctou sezonu, deset let jsem byl spjatý s ženským fotbalem, působil jsem i u ženských reprezentací. Ve Slovácku jsem za tu dobu vedl i nějaké žáky a přípravky, s mužským dospělým fotbalem ale mám zkušenost teprve nyní, od léta.

Fotbal jste i hrál?

To sice ano, především jako střední záložník, ale kolem devatenácti let, kdy se to lámalo, jsem byl, řekněme, na úrovni divizního hráče a dal jsem přednost studiu na vysoké škole.

Proč jste po dlouhém působení u žen letos v létě přešel k mužům?

Asi nová motivace. Vždyť já už teď v ženách měl i holky, které jsem předtím vedl v přípravce. (směje se) Působil jsem i jako trenér reprezentační devatenáctky, ale tam dlouho žádná konkrétní nabídka na změnu nepřicházela. Na svazu mi taky chyběla koncepčnější práce v ženském fotbale. První liga mužů je zároveň velmi lákavá. A šel jsem za kamarádem Michalem Kordulou, za tuto šanci mu moc vděčím.

Už tehdy jste měl vidinu být jednou hlavním ligovým trenérem?

Ano, ale na rovinu tak za pět až patnáct let. (směje se) S Michalem jsme měli představu, že si mužstvo nějak vybudujeme, budeme úspěšní. On za pár let třeba odejde do lepšího klubu a já bych to třeba mohl převzít. Bohužel to nakonec dopadlo jinak.

Můžete srovnávat. Jsou ženský a mužský fotbal dva zcela jiné sporty?

Je tam jiný přístup. Konkrétně ve Slovácku jsou hráči profíci, prošli si jinou výchovou. U dívek je to více kamarádské, udělají první poslední, tady musíme hráče častěji popohnat. I když problém s nasazením na tréninku teď ani v minulosti nevidím.

Proč tedy tým nyní šestkrát v řadě prohrál?

Fanoušci tato slova asi neslyší rádi, ale kdo byl třeba na zápase s Opavou, viděl, že soupeř dal gól z první větší šance, my jsme se naopak netrefovali ani do prázdné brány, zvonily tyčky. Holt se rozhoduje v šestnáctkách, kde momentálně kvalitu nemáme. Ale víme, že jsme Slovácko, takže těžko budeme prohánět ligovou špičku. Klíčová utkání vidím v Karviné a s Opavou, kdybychom v nich vyhráli, asi bychom spolu neseděli.

V posledním zápase v Jablonci bylo podle Korduly mužstvo odevzdané. Souhlasíte?

Zase jsme nezačali úplně nejhůř, ale z první střely jsme inkasovali. Pak už šlo mužstvo dost dolů. Přitom to nebylo jednoznačné utkání, Jablonec se nijak nepřetrhl, ale my jsme mu byli spíš sparing-partnerem. Mužstvu chyběla síla zvrátit výsledek, to bylo oproti utkání s Opavou diametrálně jiné. To už vážně nebylo dobré.

Jak tedy chcete mužstvo vyburcovat?

Věříme tomu, že práce na tréninku se zúročí v zápasech. Takže nám jde o to, aby hráči trénovali s co největší chutí, i když je jasné, že po sérii šesti porážek se člověk na trénink, ať je jakkoliv dobrý, tolik netěší. Teď přišla nová startovní čára, ale musí říct samotní hráči, jestli se něco změnilo a mají nový pocit. Teď je potřeba, aby vše podpořilo zvládnuté sobotní utkání.

Je vám pětatřicet let, stejně jako brankáři Michalu Daňkovi. Nemáte s tím problém?

Přiznám se, že označení „nejmladší“ nesu skoro neustále - už i v ženském fotbale. Nemyslím si, že by u reprezentace někdy působil mladší trenér, vždyť mně v začátcích nebylo ani třicet let. Až čas ukáže, jestli je to nějaká překážka. Pro mě osobně ne. Někdo začne s trénováním v 35 letech a za dva roky jde trénovat ligu. Já trénuji dvacet let, i když odlišné kategorie. Ale trenérský nováček nejsem. Myslím, že když budeme vyhrávat, respekt hráčů směrem ke mně určitě poroste.