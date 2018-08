Plzeň změří síly s nejlepším útokem ligy, Slavia jede do Teplic

Už v pátek večer rozehraje šesté dějství Sparta na Bohemians, zbytek kola je rozvržen tak, jak jsme zvyklí. Čtyři zápasy jsou na programu v sobotu, dva v neděli, v pondělí dohrávka.

Jde o předposlední víkend před záříjovou reprezentační přestávkou. Co jednotlivé týmy čeká?

Baník Ostrava - Dukla Praha sobota 17.00, sudí Machálek Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka.

Dukla: Rada - Douděra, Bezpalec, Chlumecký, Miloševič - Tetour, Hanousek - Breda, Holík, Podaný - Schranz.

Baník doma v lize už osmkrát za sebou nepoznal přemožitele, v posledním kole loupil v Olomouci (4:1). Jenomže když před vlastními fanoušky naposledy prohrál, bylo to v březnu právě s Duklou.

„Věřím, že poctivým a týmovým výkonem jako v minulých zápasech utkání zvládneme. Dukla pořád patří do skupiny herních mužstev, nejsou to bouchači. Budeme to muset vyběhat a budeme muset získávat balony v prostorech, kde to pak umíme dohrát,“ uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

Dukla zažívá bídný start. Nejhorší defenzíva, nejhorší útok, nula bodů.

„Hráči Baníku určitě budou sebevědomí, ale my tam nepojedeme s tím, že chceme dostat nálož. Chceme hrát fotbal, chceme se prosadit a konečně bodovat,“ velí Pavel Drsek, trenér Dukly.

SFC Opava - MFK Karviná sobota 17.00, sudí Zelinka Předpokládané sestavy, Opava: Fendrich - Hrabina, Svozil, Helebrand - Kayamba, Jursa, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač - Jurečka, Puškáč.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner.

Souboj zatím neúspěšných: Opava vydolovala z pěti duelů jediný bod, Karviná je na nule.

„Utkání bude umocněno tím, že oba týmy ho potřebuji zvládnout. Ze zkušenosti vím, že pokud budeme tlačit na pilu, nebude to dobré. Vím, v jakém rozpoložení kluci jsou. Pracujeme na tom, abychom předvedli výkon, který nás může přivést k úspěchu,“ řekl opavský kouč Roman Skuhravý.

„Věřím, že bude naše výhoda, že Opava nehraje doma a nemá v Brně takovou diváckou kulisu. Věřím, že nám to pomůže a budeme bodovat,“ doplnil ho Roman Nádvorník z Karviné.

1. FK Příbram - Slovan Liberec sobota 17.00, sudí Nenadál Předpokládané sestavy, Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Soldát, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička.

Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Mara - Breite - Malinský, Ševčík, Potočný, Pešek - Pázler.

Příbramský nováček sklízí obdiv, minule v deseti uhrál remízu 2:2 na Spartě.

„Na Spartě to byl daleko lepší výsledek než předvedená hra. My jsme to byli jen prvních deset minut, pak jsme byl i přes výsledek zklamaný. To bych rád změnil,“ vytyčil si Josef Csaplár, trenér Příbrami, jenž v Liberci dřív působil a získal s ním titul (2002).

Slovan remizoval třikrát za sebou, venku čeká šest duelů na výhru. „Soupeř je doma hodně silný, ještě tam neprohrál. Připravujeme se na to statečně a chtěli bychom předvést diametrálně odlišný výkon než v prvním poločase s Bohemkou (1:1),“ prohlásil liberecký kouč Zsolt Hornyák.

FK Teplice - Slavia Praha sobota 19.00, sudí Proske Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Žitný, Hora - Vaněček.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Pokorný, Bořil - Souček - Stoch, Sýkora, Hušbauer, Baluta - Tecl.

Teplice sedmkrát za sebou v lize na Slavii nevyzrály, pražský klub navíc poslední tři vzájemné duely vyhrál. Severočeši mají z pěti zápasů pět bodů, což není dobrý start.

„Víme, že to nemáme úplně ideálně rozehrané, ale není to žádná hrůza. Pokud podáme poctivý výkon a budeme mít za sebou fanoušky, můžeme uspět,“ myslí si teplický defenzivní univerzál Alex Král. „Už potřebujeme urvat nějaké body,“ říká brankář Tomáš Grigar.

Slavia prohrála dva poslední soutěžní zápasy 0:2 – v Kyjevě a s Jabloncem.

„Cíl je jasný - protože jsme teď v domácím prostředí ztratili body, potřebujeme je získat zpátky. Ve dvou zápasech do reprezentační pauzy potřebujeme uhrát šest bodů,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Viktoria Plzeň - Mladá Boleslav neděle 15.00, sudí Příhoda Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman, Čermák, Kopic - Krmenčík.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Hůlka, Takács - Diviš, Ladra, Konaté - Komličenko.

Mistrovská Viktoria zatím herně nenadchla, ale na rozdíl od ostatních ještě neztratila ani bod. Navíc neinkasovala už 443 minut.

„Čeká nás tedy soupeř, který má momentálně dobrou střeleckou formu, na druhou stranu ale zase dost gólů dostává. Doufám, že vyhrajeme a konečně dáme více gólů. Na útočnou fázi se zaměřujeme, trošku mi vadí, že v ofenzivě nejsme více úspěšní,“ uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Mladé Boleslavi se ale ve vzájemných střetnutích poměrně daří, bodovala ve čtyřech z posledních pěti soubojích s Plzní.

„V Plzni nás čeká mimořádně zdatný soupeř, kterého zdobí sehranost a zkušenost stabilního kádru. Můžeme proti němu uspět jen maximálně zodpovědným a soustředěným výkonem ve všech řadách,“ uvědomuje si Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi.

FK Jablonec - Sigma Olomouc neděle 18.00, sudí Jílek Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista, Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor.

Jablonečtí se namlsali vítězstvím na Slavii, Olomouc zářila v Evropské lize proti Seville, byť prohrála 0:1.

V Jablonci však Sigma, která už v lize čtyřikrát padla, naposledy vyhrála před 13 lety.

„Určitě nás čeká těžké utkání, nekoukáme na to, na jakém místě v tabulce jsou. Hrají pořád stejným stylem, sestava se moc nemění a bude to náročné. Mají hodně běhavý tým a na hřišti o sobě vědí,“ prohlásil Petr Rada, trenér Jablonce.

Čeká nás jedno z nejlepších mužstev české ligy, pro nás by to měla být další výzva. Byl bych strašně rád, aby si hráči po Seville uvědomili, že dokážou pracovat na určité úrovni a přenesli to do ligových zápasů,“ řekl olomoucký kouč Václav Jílek.

1. FC Slovácko - Fastav Zlín pondělí 18.00, sudí Pechanec Předpokládané sestavy, Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Kadlec - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr - Zajíc.

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar.

Zlín pod trenérem Bílkem jede, udrží se v elitní šestce i po šestém kole? Slovácko nebodovalo pouze na Spartě, Zlín, s nímž se utká v pondělní dohrávce, ale naposledy zdolalo před dvanácti lety.