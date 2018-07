První ligový víkend: nováček přijede na Spartu, Slavia míří do Olomouce

Startuje přelomový ligový ročník. Rekordně dlouhý a s nadstavbovou částí. A také s novým názvem: jmenuje se Fortuna liga.

Mistr bude známý nejpozději 25. května, ale soutěž skončí až 2. června, kdy se budou hrát ještě barážové duely o účast v Evropské lize i o udržení.

Dohromady potrvá 317 dní.

První z nich patří mistrovské Plzni, která ligu otevírá páteční předehrávkou na Dukle. V sobotu se hraje v Praze na Letné, v neděli v Olomouci, kam přijede Slavia.

Právě ona je podle bookmakerů největším favoritem na titul v kurzu 2,4:1. Následují Sparta (2,9:1) a Plzeň (3,8:1).

Slovan Liberec - Karviná sobota 17.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy

Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský, Pešek, Ševčík, Potočný - Mashike Sukisa. Karviná: Berkovec - Čolič, Piroch, Janečka, Tusjak - Panák - Lingr, Suchan, Budínský, Letič - Wágner.

Oba týmy mají nové trenéry.

Liberec přebral po Davidu Holoubkovi, který na jaře nezvládl boj o poháry, Zsolt Hornyák, slovenský kouč. Dřív vedl ruský Vladivostok, trénoval i na Maltě či v Arménii.

Karvinou, která se v lize zachránila až v posledním kole vítězstvím nad Jihlavou, trénuje Roman Nádvorník, jenž naposledy působil v Táborsku.

„Chceme hrát takový fotbal, ze kterého budeme mít radost my i fanoušci. A samozřejmě chceme být nahoře,“ řekl záložník Radim Breite, od léta nový liberecký kapitán.

Karvinští by se rádi vyhnuli skupině o udržení, to znamená skončit do desátého místa. „V prvních pěti kolech máme opravdu těžký los, ale to může být někdy i výhoda. Doufám, že to bude náš případ,“ řekl před zápasy v Liberci, na Slavii, s Boleslaví, v Jablonci a s Plzní kouč Nádvorník.

Příbram - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Pecháček, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Matoušek, Grajciar, Fantiš - Slepička. Teplice: Grigar - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis, Hora, Žitný - Vaněček.

Možná ani sami nečekali, že se mezi elitu tak rychle vrátí. Příbram je v lize opět po roce, postoupila z druhého místa.

A jaké jsou cíle pro nadcházející sezonu?

Příbramský kouč Josef Csaplár během přípravného utkání.

„Chceme hrát aktivně, jak jsme zvyklí. Já si ani neumím představit, že bych hrál jiný fotbal, ani to neumím a nechci. Téměř všude mi to přinášelo úspěchy herní, výsledkové i ekonomické. Baví mě budovat a tvořit, ne bořit,“ uvedl trenér Josef Csaplár.

„Ale jestli budeme v tabulce první, druzí nebo patnáctí, to slíbit nemohu,“ dodal.

Teplice, loni osmý, předloni pátý tým ligy si dávají cíle postupně. „Prioritou je pro nás dobrý start, pak uvidíme, jak se to vyvine dál,“ řekl zkušený Admir Ljevakovič.

Fastav Zlín - Mladá Boleslav sobota 17.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Gajič, Buchta, Hnaníček - Matejov, Podio, Traoré, Jiráček, Bartošák - Džafič, Železník. M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Chaluš, Takács, Fabián - Hubínek, Jánoš - Konaté, Ladra, Diviš - Komličenko.

Návrat bývalého trenéra Sparty i reprezentace Michala Bílka do ligy. Poprvé od loňského dubna.

Zlín převzal po Vlastimilu Petrželovi a věří v lepší časy: „Chceme skončit nejhůře v prostřední skupině. Když to bude ve vrchní, bude to krásné,“ uvedl.

A podobně přemýšlí i v Mladé Boleslavi, byť přišla o důležité hráče. Odešli Magera a Jakub Rada, na odchodu je i záložník Jánoš a nejistá je například budoucnost australského stopera Šušnjara.

„Kdyby se nám povedla první šestka, bylo by to výborné. Je to takové naše tajné přání,“ připustil kouč Jozef Weber.

Sparta - Opava sobota 19.00, rozhodčí Královec Předopkládané sestavy

Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Štetina, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim, Stanciu, Ristič, Plavšič - Tetteh. Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Helebrand - Zavadil, Schaffartzik - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Jurečka, Puškáč.

Sparťané věří a doufají, že hůř než v minulé sezoně jim být nemůže. Po loňských megalomanských nákupech byli až pátí v lize, což nutně potřebují vylepšit.

„Do sezony jdeme s velkým optimismem,“ tvrdí kouč Pavel Hapal navzdory nepovedené přípravě. Sparta v ní čtyři ze sedmi zápasů prohrála.

„Ale kádr máme silný, kvalitně jsme ho doplnili. Měli bychom se ucházet o nejvyšší pozice,“ navázal útočník a nový kapitán Josef Šural. V kabině se přivítal dohromady se čtyřmi novými tvářemi: Radakovičem z Olomouce, Hečou ze Slovácka, Chipchiem z Anderlechtu a Tettehem z Bohemians.

NEPOVEDENÁ PŘÍPRAVA. Sparta v přípravě prohrála čtyři zápasy: s Trenčínem (1:2), se Celtikem (0:1), s Českými Budějovicemi (1:2) a Zaglebií Lubin (1:2). Porazila Trenčín (4:2), Samaru (2:1) a remizovala s Ružomberokem (0:0).

A co na to Opava, navrátilec do ligy po třinácti letech?



„Rozhodně na Letnou nepojedeme zastrašení. Na ten zápas se moc těším, protože začínat na Spartě je sen,“ řekl opavský útočník David Puškáč.



Sparta je megafavorit, Opava nemá co ztratit.

Bohemians - Slovácko neděle 15.00, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy

Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Reiter, F. Hašek, Jindřišek, Vaníček - Mašek, Juliš. Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Navrátil, Daníček, Machalík, Janošek, Petr - Kuchta.

Vylepšit loňské sedmé místo bude pro Bohemians složité. „Ale bylo by hloupé si dávat horší cíl, než bylo minulé umístění. Rádi bychom ho vylepšili,“ řekl šéf klubu Dariusz Jakubowicz.

Fotbal, který neskončí Deset důvodů, proč sledovat českou ligu

Zápas proti Slovácku bude soubojem týmů, které spoléhají převážně na mladé hráče. Zvlášť moravský tým má v kádru spoustu odchovanců.

„Očekávám vyrovnaný duel s náročným běhavým fotbalem. Hráči od nás i ze Slovácka jsou šikovní a živí. Nedokážu ovšem odhadnout, kdo bude mít navrch,“ poznamenal kouč Martin Hašek.

„Máme za sebou kvalitní přípravu. Pokud dodržíme systém, organizaci hry a nebude nám chybět bojovnost se sebevědomím, tak nemám obavy. Chceme se prezentovat stejnou hrou jako v jarní části minulého ročníku,“ řekl trenér Slovácka Michal Kordula.

Sigma Olomouc - Slavia neděle 18.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Nešpor. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Hušbauer - Stoch, Sýkora, Zmrhal - Tecl.

Souboj čtvrtého týmu loňské sezony s druhým, duel dvou pohárových zástupců. A hlavní tahák úvodního kola ligy.

„Hned na úvod je to těžký zápas a pro oba dva týmy dobrý test,“ říká Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Té se před sezonou všeobecně věří nejvíc, ale jak zvládne zápas v Olomouci, kde v minulé sezoně nevyhrál nikdo?

JSME PŘIPRAVENI! Olomouc si v létě pořídila Pavla Dvořáka, Václava Pilaře, Martina Nešpora či Aleše Mandouse. Slavia koupila Vladimíra Coufala, Jaroslava Zeleného a Alexandra Balutu. Na cestě je navíc Peter Olayinka.

„Je tam skvělé prostředí, mají výborného trenéra a dobré mužstvo, které chce hrát fotbal. Jsem raději, že budeme hrát s týmem, který chce hrát útočně a kombinačně, než s někým, kdo by chtěl hrát zákopovou válku,“ přidal Trpišovský.



„Slavia má sílu, velkou individuální kvalitu. Disponuje hráči, kteří jsou na naši ligu nadstandardní. Z toho pohledu nás proto čeká velmi složité utkání, náročné, ale určitě ne takové, do kterého bychom měli jít se strachem,“ uvedl kouč Olomouc Václav Jílek.

Baník Ostrava - Jablonec pondělí 18.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Šindelář, R. Hrubý, Granečný - Baroš, Diop. Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič - Doležal.

Atraktivní pondělní dohrávka. Baník s Milanem Barošem a fanoušky v zádech proti Jablonci, suverénně nejlepšímu týmu ligového jara - z osmého místa se dostal na třetí!

„Hráči si přímým postupem do Evropské ligy nastavili nějakou laťku, prokázali, že mají kvalitu, a proto by měly být ambice ty nejvyšší,“ tvrdí trenér Petr Rada před ligovým startem.



Souboj nejstarších trenérů v lize Bohumilu Páníkovi je 61 let, Petru Radovi je 59 let.

Jablonec do Evropy postoupil poprvé v historii. Má výhodu, že je rovnou v základní skupině, tudíž nemusí - podobně jako Plzeň - absolvovat náročná předkola.

A má až do září klid na ligu.

„Musíme hrát stejně jako na jaře. Myslím, že jsme schopní být nepříjemní a potrápit každého soupeře. Nemůžeme ustupovat z nastolené cesty, věřím, že jsme schopni hrát vysoko,“ dodal kapitán Tomáš Hübschman.

Po letech bojů v sestupovém pásmu bychom se chtěli a měli posunout o kousek výš. Kdybychom se po základní části vyhnuli spodní skupině a skončili do desátého místa, byli bychom spokojeni,“ prohlásil nový sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.