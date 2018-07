Fotbal, který neskončí. Deset důvodů, proč sledovat českou ligu

Mohl se stát nejdražším hráčem české fotbalové historie. Slavia si připravila přes 150 milionů korun a těšila se, jak oznámí bombastický přestup.

Jenže egyptský záložník s chytlavou přezdívkou Trézéguet se přemluvit nenechal. Upsal se turecké Kasimpase, kde hrál minulou sezonu jako host.

Co z toho plyne? Že muž s nálepkou toho nejdražšího - konkrétně 115milionový Rumun Stanciu - zůstává konkurenční Spartě.

I tahanice mezi Spartou a Slavií samozřejmě patří mezi důvody, proč nejvyšší soutěž sledovat.

Už v pátek všechno vypukne.

1 Kouzelník Vrba

Leckdo se divil, proč po loňském návratu do Plzně zvolil „retrostyl“, ale trenér Pavel Vrba věděl, co dělá. Vsadil na hráče, které měl prověřené z minulosti, díky úchvatné podzimní jízdě vykouzlil titul a jako bonus získal přímý postup do Ligy mistrů.

Úkol pro novou sezonu zní jasně: obhájit titul! Znovu s třicátníky Limberským, Petrželou nebo Bakošem. Ačkoli Plzeň není hlavním favoritem, klubový šéf Adolf Šádek vzkázal jasně: „Kdo s námi nebude počítat, tak je blázen.“ Obhájce titulu nastoupí jako první, zítřejší zápas na Dukle má výkop v 18.30.

2 Velká „S“ na tahu

Už jim nikdo neodpustí, pokud nevystoupají až na trůn.

Slavia musí! Sparta musí!

I když se slávistům včera zranil křídelník van Buren (se zlomenou lýtkovou kostí musel na operaci), na startu jsou pod daleko větším tlakem sparťané. Po sezoně hrůzy se jim nepovedla ani letní příprava: hráli sedm zápasů, vyhráli dva a fanoušci na ně pískali. „Důležité bude, jak odstartujeme sezonu, do které jdu s velkým optimismem a energií,“ pravil trenér Pavel Hapal.

Mimochodem, velké pražské derby se plánuje až na listopad, konkrétně na 14. kolo.

3 Od července do června

Liga bude trvat rekordních 317 dní, protože model mění revolučně. „Jako místopředsedovi Ligové asociace, která změnu navrhla, se mi to samozřejmě zamlouvá a jsem plný očekávání. Ovšem jako funkcionář Plzně si moc neumím představit, že když po třiceti kolech vyhrajeme o dva body základní část, tak pak ještě přijde nadstavba,“ přemítal plzeňský manažer Šádek.

A to je právě ono, tradičních 30 kol nestačí, od května přibude nejméně pět dalších v nadstavbové fázi. Tabulka se rozdělí na tři části: elitní šestka bude hrát o titul, další čtyři o možnost postupu do Evropské ligy a posledních šest o udržení. Mistr bude znám - stejně jako první sestupující - nejpozději 25. května, pak začnou barážové zápasy o udržení a o Evropskou ligu. Liga skončí až 2. června.

4 Čekání na překvapení

V předminulé sezoně zazářil Zlín, který se přes triumf v národním poháru dostal rovnou do základní skupiny Evropské ligy. V minulé sezoně šokoval nováček z Olomouce, který se prakticky až do cílové rovinky pral o stříbrnou pozici. Předkolo Ligy mistrů nakonec uniklo, i čtvrtá příčka je ovšem senzace.

Kdo překvapí letos? Co třeba Dukla s nejnižším věkovým průměrem (23,84) a novým koučem Drskem?

5 Ještě rok s Barošem

V létě trénoval částečně individuálně, takže první kolo bylo v ohrožení. Ale útočník Milan Baroš, poslední z českých mohykánů, včera nastoupil do generálky proti Petřkovicím a ještě rok zůstane součástí ligy. Vítěz Ligy mistrů a nejlepší střelec Eura 2004 prodloužil v Ostravě smlouvu.

„Zatím si nedovedu představit jen tak sedět doma,“ řekl. I díky srdcaři 36letému Barošovi se Baník na poslední chvíli zachránil, teď podobné starosti mít nechce.

6 Akce video

První zkušební rok se povedl. Když tedy pomineme, že speciální přenosový vůz nejdřív zmizel na Slovensko a v předposledním kole se zase nenašel vyškolený videorozhodčí, který by v tom voze seděl. Teď by mohlo být video k dispozici klidně pro tři zápasy v každém kole, které bude vysílat placený kanál O2 TV.

Snad to klapne, protože jen s pomocí videa zmizí spekulace nad spornými verdikty. I Jozef Chovanec, nový šéf komise rozhodčích, by to jistě uvítal.

7 Kdo nahradí legendy?

To je úkol velmi nesnadný, zvlášť když se jedná o Spartu. Nejprve v prosinci kvůli zdravotním patáliím řekl sbohem proslulý špílmachr Tomáš Rosický, později ho následoval David Lafata, jeden z nejlepších ligových střelců všech dob.

Nový Rosický se zatím nenarodil a novým sparťanským kapitánem se stal Josef Šural. „Kapitánskou pásku nosily legendy a velká jména. Bude těžké, abych se k nim trochu přiblížil,“ pochopil rychle.

8 Nečitelná Opava

To byly oslavy! Opavě se po třinácti letech podařilo postoupit a hráči byli v euforii schopni přísahat věrnost klubu klidně napořád. Progresivní trenér Roman Skuhravý se nenechal zlákat lepšími nabídkami, protože z Opavy čišela síla.

Jenže slezský klub nemá vhodný stadion a nejméně půl roku stráví v brněnském azylu, čímž ztrácí zásadní výhodu, čili horké domácí prostředí. Takže? Opava může být milé zpestření, nebo propadák.

Druhým nováčkem je Příbram.

9 Zlínská výzva

Před šesti lety vymýšlel taktiku, jak ubránit portugalského zabijáka Cristiana Ronalda ve čtvrtfinále Eura. Od té doby bývalý reprezentační kouč Michal Bílek na slavnější okamžik čeká.

V Tbilisi skončil bleskově a na podzim 2016 v Jihlavě nijak zvlášť nezabodoval. Od té doby nic. Teď zkouší štěstí ve Zlíně. „Už jsem na sobě cítil, že potřebuju trénovat,“ pravil.

10 Hašek kam se podíváš

Filip Hašek, ročník 1997, záložník, číslo 12. Martin Hašek, ročník 1995, záložník, číslo 21. Martin Hašek starší, ročník 1969, trenér. Rarita v Bohemians. Otec bude koučovat dva ze svých tří synů. Toho nejmladšího fotbal moc nebere.