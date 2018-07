Ciao, Fabio! Jak jsme potkali mistra světa Cannavara

Diváci během remízového zápasu (1:1) zatleskali každé vydařené akci, ovšem nejvíc je zajímal právě on.

Muž, který vůbec nehrál.

Trenér čínských šampionů.

Čtyřiačtyřicetiletý fešák z Neapole.

Kapitán mistrů světa z roku 2006.

Držitel Zlatého míče.

Byť hráčskou kariéru ukončil už před sedmi lety, jméno Cannavaro má stále zvuk. Ještě dlouho po skončení utkání za ním chodili fanoušci a žádali o společnou fotku. Všem vyhověl, stejně jako některým zlínským fotbalistům. Klubový manažer Zdeněk Grygera o nic prosit nemusel, prostě k italské legendě přišel a řekl – ciao. Proč taky ne, vždyť spolu hráli rok v Juventusu.

„Zdeno je jako Ital. Nikdy se nevzdal, jeho mentalita se do Juventusu vyloženě hodila,“ vyprávěl Cannavaro.

Společně probrali čínskou trenérskou misi i společné grilovačky v Turíně. „Fabio má kamarády, kteří dělali speciální neapolské jídlo, pro děti pizzu. Přes jeho známé jsem kupoval kráječe na prosciutto. Z Parmy mi to posílali domů do Česka.“

Zatímco vzpomínky na Juventus vykouzlily na Cannavarově tváři úsměv, při otázce na italskou reprezentaci se zamračil. Squadra azzura na mistrovství světa chybí, což její bývalý kapitán nese nelibě: „My jsme Itálie, čtyřnásobný šampion. Máme velkou zodpovědnost. Přece nemůžeme zůstat bez mistrovství světa!“

Že by ke zlepšení pomohl on sám, na to zatím nemyslí. Je naplno vytížený angažmá v bohatém Kuang-čou Evergrande. V kádru má pět cizinců (nastoupit můžou tři), zbytek tvoří Číňané. „Není to snadné, protože potřebuju tlumočníka a všechno pak trvá déle,“ vyprávěl Grygerovi. „Ale je to velká výzva. Jsem šťastný, že můžu být trenérem, že s hráči můžu sdílet svou mentalitu.“

Trénovat začal ještě jako hráč v dubajském Al-Ahlí. V Kuang-čou se poprvé objevil na podzim 2014, ale už za půl roku jej odvolali. Do klubu se vrátil loni na podzim.

„Máme dobrý tým. Většina kluků vyhrála čínskou Superligu i asijskou Ligu mistrů,“ řekl Cannavaro.

Vzhledem k tomu, že tamní prostředí dobře zná, nepochybuje o tom, že Čína se dočká druhé účasti na mistrovství světa. Poprvé a naposledy to bylo v roce 2002: „Čína investuje do fotbalu spoustu peněz, buduje akademie, sází na budoucnost. A vzhledem k tomu, kolik Číňanů je, tak se jim to brzy povede.“

Nejlidnatější země světa se zatím musí spokojit jen s televizními přenosy, stejně jako Cannavaro.

Koho tipuje na nového šampiona? „Vypadlo Španělsko, Portugalsko i Argentina, takže vlastně nevím.“