Plzeň před soustředěním udolala Budějovice, Řezníček dal hattrick

Plzeňský hráč, který v jarní části minulé sezony hostoval v Olomouci, stihl bývalému týmu vstřelit tři góly už během prvního poločasu. Po dvou brankách ze hry Řezníček uzavřel hattrick z penalty. Západočeši však během úvodního dějství také třikrát inkasovali a přišli o dosavadní neprůstřelnost v přípravě.

„Naši hráči se asi včera dívali na mistrovství světa, protože to vypadalo podobně. Na jednu stranu jsem rád, že padlo tolik gólů, lidi to baví více. Na druhou stranu dostat tři branky je hodně. To ovšem musím vzít na sebe, v prvních 15 minutách jsme zkoušeli něco, co nám moc nešlo, a to jsem si vymyslel já,“ řekl pro klubový web plzeňský trenér Pavel Vrba.

Do druhého poločasu nasadil jinou sestavu, která už Budějovice přehrávala. Vítězný gól vstřelil v 72. minutě Nigerijec Ubong Ekpai, letní posila ze Zlína. „Po přechodu na náš způsob hry to už vypadalo jinak,“ podotkl Vrba.

Viktoria před Českými Budějovicemi porazila druholigový Sokolov 2:0 a deklasovala divizní celky Doubravku (7:0) a Klatovy (6:0). Plzeňský tým se na úvod soustředění ve Westendorfu utká v pátek s Achmatem Groznyj, poté v úterý změří síly s Innsbruckem a v sobotu s Dynamem Kyjev.

„Chtěl bych zúžit kádr na dvaadvacet hráčů plus tři gólmany. Uvidíme také podle zdravotních stavů hráčů. Kdyby někdo z nich nemohl jet, tak bychom to nějak řešili. V dané chvíli čekáme hlavně na to, jestli po středečním tréninku budou všichni fit,“ uvedl Vrba.

SK Dynamo Č. Budějovice : FC Viktoria Plzeň 3:4 (3:3) Góly:

24. Pešek

27. Táborský

45. Pouček Góly:

22. Řezníček

28. Řezníček

41. Řezníček

72. Ekpai Sestavy:

Křížek – Řezáč (81. Kalousek), L. Havel (46. Novák), Kladrubský (C) (46. Fišl), Helešic (46. Rychnovský) – Čavoš, Javorek (46. Ad. Čermák) – Šplíchal (46. Laňka), Pouček (46. Frýdek), Pešek (58. Švantner) – Táborský (46. Kadula). Sestavy:

1. poločas: Kozáčik – Řezník, Pernica, Limberský – Procházka, Hořava – Petržela, Kopic (C), Štursa – Řezníček, Krmenčík.



2. poločas: Hruška – M. Havel, Hubník, Hájek, Kovařík – Hrošovský, Al. Čermák – Ekpai, Navrátil, Kopic – Bakoš. Rozhodčí: Houdek – Mokrusch, Kubec Počet diváků: 1 480