Byl to dobrý zápas, jsme spokojeni, opakoval kouč Bordeaux

„V prvním poločase jsme dělali chyby, hráči se špatně pohybovali a byl na nich vidět ostych. Po přestávce se naše hra výrazně zlepšila, vytvořili jsme si i šance, ale bohužel jsme je neproměnili. S výkonem jsem už byl spokojen,“ prohlásil Bedouet na půlnoční tiskové konferenci.

Slova chvály pak ještě několikrát zopakoval. Bordeaux pod jeho vedením nezačalo dobře ani francouzskou ligu, kde je předposlední, a tak kouč hledal zlepšení, od něhož by se tým odrazil do další části sezony.

„Po lize jsme chtěli dobře zregenerovat a zlepšit svoji situaci,“ poznamenal. „Na Slavii jsme měli víc riskovat, hlavně v prvním poločase. Ale celkově tým odvedl dobrou práci, hrál naplno a bojoval.“

K mizernému startu do sezony pak dodal: „V Evropské lize máme tři silné soupeře, lídry svých soutěží. Pro většinu hráčů to byl první start v této soutěži, a to přináší i chyby. Chybovat je lidské, je to zkrátka sport.“

Sebevědomá Slavia toho soupeři ve čtvrtek moc nedovolila. Vnutila mu svoji hru, držela míč, dominovala. Hosté poprvé vystřelili v 87. minutě, gólové šance neměli žádné.

„Myslím, že to byla zásluha našeho týmu, který hrál hodně kompaktně a víc jim nedovolil,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Kdybychom polevili v ostražitosti a v plnění defenzivních úkolů, tak by Bordeaux něčím určitě zahrozilo.“

Trenér Éric Bedouet věří, že jeho tým je z nejhoršího venku: „Výkon ve druhém poločase nám ukázal cestu, kterou bychom se měli vydat.“