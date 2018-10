Porazit Real je jako vyhrát Ligu mistrů, jásal barcelonský bek Alba

Právě on, devětadvacetiletý levý bek, pomohl velkou kanonádu na stadionu Camp Nou odstartovat - už v 11. minutě doběhl pas za obranu a přesnou přihrávkou pod sebe našel na penaltě Philippe Coutinha.

„Gólové oslavy jsem si užíval, protože pro mě znamenají hodně. Zvlášť po tom třetím, protože jsme se na začátku druhého poločasu dost trápili,“ doplnil Alba po taháku desátého kola španělské ligy.

Barcelona doma až na začátek druhého poločasu, kdy Marcelo snížil na 1:2, dominovala a prohloubila krizi Realu. Na vítězství 5:1 se hattrickem se podílel Luis Suárez, další góly střídající Arturo Vidal a zmiňovaný Coutinho.

Jejich spoluhráč Sergi Roberto si přál, aby El Clásico trvalo déle než 90 minut. „Chtěli jsme, aby zápas neskončil, ale pokračoval, protože uhrát takový výsledek proti Realu je fantastické,“ uvedl Roberto.

„Je skvělé dát pět gólů v tak těžkém utkání. Dává vám to pocit satisfakce a radosti. Všichni barcelonští fanoušci se mohou radovat,“ řekl stoper Gerard Piqué.

Barcelona deklasovala Real i bez kapitána Lionela Messiho, který se zotavuje ze zlomeniny ruky. „Leo nám samozřejmě vždycky chybí. Už jsme bez něj porazili Inter Milán a Real, ale chceme ho zpátky na hřišti,“ uvedl Alba.

„Věřili jsme si, že můžeme vyhrát bez Messiho, i když víme, že s ním jsme lepší. Jsme Barca a musíme ukázat, že máme na to v tomhle týmu hrát,“ prohlásil Piqué. „Výhra 5:1 ukazuje sebevědomí, jaké nyní máme. Je to o to výjimečnější, že jsme toho dosáhli bez našeho nejlepšího hráče,“ řekl Roberto.

Zatímco Barcelona si upevnila vedení v tabulce, madridský soupeř Plzně v Lize mistrů za posledních pět kol v domácí soutěži získal jediný bod.

Je až na devátém místě a pozice jeho trenéra Julena Lopeteguiho je po katalánském debaklu ve velkém ohrožení, spekuluje se o jeho odvolání. Na jeho místo chtějí prý šéfové Realu dosadit Antonia Conteho, jenž naposledy vedl Chelsea.