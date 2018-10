Nevzdávám se, tvrdí Lopetegui. Real ovšem po výprasku chystá změnu

Po nedělní porážce 1:5 s Barcelonou to ovšem vypadá jako utopie. Real je po deseti zápasech devátý v tabulce, čtyři z posledních pěti ligových zápasů prohrál.

To už přece trenér nemůže ustát, shodují se experti, fanoušci, prostě všichni. Připravená už je podle médií i náhrada: Antonio Conte, bývalý kouč italské reprezentace, Juventusu či Chelsea.

„Je evidentní, že hráči za Lopeteguiho nebojují,“ všiml si Guillem Balague, uznávaný španělský fotbalový expert.

Reakce trenéra? „Já svému týmu věřím, do konce sezony zbývá ještě spoustu času. Jsem smutný, ale nevzdávám se. Mám pořád sílu vést tuhle partu.“

V Barceloně chvílemi schovával hlavu do dlaní. Jako už tolikrát v posledních týdnech. Pět gólů na stadionu úhlavního nepřítele, to je pro hrdý Real, vládce evropského fotbalu posledních let, potupa.

„A přesný obrázek naší aktuální sezony,“ hlesl záložník Casemiro. „Chvíli to ve druhém poločase vypadalo, že bychom snad mohli i vyrovnat... Ale je to tragédie, katastrofa. Všichni z nás hrajeme špatně,“ dodal.

„Každá porážka je těžká, zvlášť tady,“ uznal kouč v útrobách stadionu Camp Nou.

Real Madrid dostal v Barceloně pět gólů po osmi letech. Tehdejší porážku 0:5 pamatují už jen Sergio Ramos, Marcelo a Karim Benzema. Trenérem byl José Mourinho.

Největší podíl na ní měl Luis Suárez, autor hattricku. Další góly Barcelony přidali Philippe Coutinho a střídající Arturo Vidal. Za Real se trefil jen Marcelo.

Právě on se ještě v týdnu trenéra zastával. „Je skvělý, svou práci dělá velmi dobře. O krizi mluvíte vy novináři,“ tvrdil.

A kouče před pár dny podržel také ředitel klubu Emilio Butrageňo: „On i hráči mají naší plnou důvěru.“

Jenže po fiasku v Barceloně už hovořil jinak: Pane řediteli, zůstane Julen Lopetegui trenérem Realu?

„Teď není vhodná chvíle o tom mluvit,“ odpověděl. „Utrpěli jsme tvrdou porážku, pro nás všechny je to velmi těžká noc. Je na místě pogratulovat Barceloně a posunout se dál.“

Posunout se ke Contemu?