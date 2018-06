Teprve dobrých pět minut poté dorazil na hřiště muž, za kterého se Portugalsko modlí. On vlastně spíš přicupital. Zatímco fotbalisti za sebou nohy spíš tahají nebo se rozvláčně klátí ze strany na stranu, Cristiano Ronaldo kráčel jako manekýn. Nic ve zlém, ale působil jinak.

Skutečně je jiný. Je fenomenální.

Tam, kde se loni střílelo do lidí

Jestli Portugalsko může přemýšlet o titulu z mistrovství světa, pak ho zařídí jedině on, třiatřicetiletý bourák z Realu Madrid. „Je mi velkou ctí, že s ním můžu hrát v jednom týmu a poskytnout mu servis. Co mi řekne, v tom ho poslechnu. Je to náš kapitán a nejlepší fotbalista na světě. Když mu na hřišti pomůžete, on vám udělá zápas jednodušší,“ poklonil se dvaadvacetiletý útočník André Silva.

Ačkoli za něj před rokem AC Milán poslal do Porta téměř miliardu korun, také Silva zůstává v Ronaldově hlubokém stínu. Jako všichni Portugalci. A zdaleka nejen oni.

Úřadující mistři Evropy se skrývají mimo hlavní dění. Padesát kilometrů jihovýchodně od Moskvy, ve vesničce Kratovo. Přesně před rokem jste možná ve zprávách zaregistrovali, že se v Kratovu střílelo. Veterán z čečenských válek se zabarikádoval ve svém baráku a začal pálit z lovecké pušky náhodně do lidí. Čtyři zabil, čtyři zranil, sousední dům podpálil, a když dorazila Národní garda, házel po ní granáty.

Dnes byste to v Krotovu nepoznali. Už kvůli tomu, že se tu připravuje Portugalsko, musí být všude čisto a uklizeno.

Portugalsko - Maroko Sledujte ve středu od 14.00 online.

Úzkými uličkami, které se klikatí pod vysokými borovicemi a břízami, míříte podle navigace kamsi a nemáte tušení, kde přesně se vynoříte. Kolem jsou vysoké dřevěné ploty s ostnatými dráty a za nimi dači, letní rezidence bohatých Moskvanů.

Najednou se objeví policejní patrola a vjezd do sportovního areálu Saturnu Ramenskoje, za který dřív chytal český brankář Antonín Kinský. Dnes je Saturn průměrným klubem třetí ligy a hrdým hostitelem jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob.

I Argentinec poví: Je nejlepší

Bem-Vindo. Portugalsky: Vítejte! Jenže pokud chcete vjet autem dovnitř, což může jen někdo s opravdu speciální „bumážkou“, čili povolením, policajt musí nejdřív odtáhnout zastavovací pás plný ocelových hřebů. I tak je Ronaldo chráněný.

Slunce praží a fotografové cvakají spoušť jako o závod. Neklamné znamení, že už přichází. V tmavě zeleném tričku a bílých kopačkách tlachá s kamarádem Quaresmou, cvičně udělá šest „žonglů“ s míčem, protáhne se, vykasá trenýrky do půlky stehen, a jakmile prošedivělý trenér Santos foukne do píšťalky, poslušně se hrne do houfu hráčů.

„Bohužel teď má Ronaldo daleko lepší formu i psychické rozpoložení než Messi,“ říká argentinský reportér Diego Daniel Macias z deníku Olé. Očividně to přiznává nerad, protože by chtěl, aby ruský turnaj patřil Argentině, neboli Messimu. Jenže argentinský kapitán v prvním utkání proti Islandu selhal, gól nedal, zkazil i penaltu. Zato Ronaldo předvedl třígólový koncert.

Jistě, je příliš brzy na hodnocení, ovšem start vyšel jen jednomu. „Messi je naštvaný a je otázka, jestli zůstane dole, nebo ho to nakopne. Celý tým je závislý jen na něm,“ poví ještě Argentinec.

V Portugalsku řeší úplně jinou otázku: jestliže Ronaldo dokázal v prvním utkání nastřílet hattrick Španělům, jak asi zítra dopadnou Maročané?