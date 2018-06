Portugalský idol v prvním zápase světového šampionátu ukázal, že když jde o fotbal, všechno ostatní hodí za hlavu.

Při příchodu na stadion rozdával úsměvy do kamer, pak vyndal z uší briliantové náušnice, s hrdostí odzpíval národní hymnu...

A na hřišti předvedl koncert.

Výkon, o kterém se bude mluvit týdny, na který se nezapomene.

Na góly jste u Ronalda zvyklí, ale způsob, jakým Portugalce v Soči dotáhl k remíze 3:3 v nádherném zápase se Španělskem, bral dech.

Kde by spoluhráči byli, nebýt jeho? Pokud chceme odpovědět slušně, hodí se říct, že zcela jistě bez bodů - Ronaldo totiž všechno potřebné zařídil úplně sám.

„Má nesmírnou mentální sílu, technickou kvalitu a úžasnou mysl. Proto patří k nejlepším na světě,“ chválil ho portugalský kouč Fernando Santos.

Své velké představení zahájil Ronaldo už ve třetí minutě, kdy vtrhl do vápna, vyčuraně si počkal, až obránce Nacho udělá krok vpřed, jejich nohy se střetly... Penalta!

Sudí Rocchi hned ukázal na puntík, videorozhodčí neměli námitky a Ronaldo si sám postavil míč.

Krátce se zadíval do nebe, olízl rty a za pár vteřin už slavil v rohu hřiště svou tradiční hrdou pózou.

Před poločasem odpálil druhý gejzír portugalské radosti, tentokrát za výrazné pomoci španělského gólmana De Gey. Z hranice vápna se opřel do míče levačkou, rána sice nepříjemně poskočila, ale mířila přímo do náruče španělského gólmana. Jenže tomu se míč hloupě odrazil od ruky a proklouzl do sítě.

Ronaldovy rekordy Jako čtvrtý hráč historie vstřelil gól na čtvrtém mistrovství světa. Před ním to dokázali jen Pelé, Miroslav Klose a Uwe Seeler.



vstřelil gól na čtvrtém mistrovství světa. Před ním to dokázali jen Pelé, Miroslav Klose a Uwe Seeler. Ve věku 33 let a 130 dnů se stal Cristiano Ronaldo nejstarším autorem hattricku na světovém šampionátu. Dohromady to byl už jeho jednapadesátý hattrick kariéry.



Třetí zázračnou chvilku si Ronaldo schoval na nejlepší čas: do konce chyběly dvě minuty, Portugalci prohrávali 2:3 a on si mazaně došel pro faul na hranici vápna.

Pečlivě si odkrokoval vzdálenost, zaujal oblíbený postoj a pravačkou vykouzlil geniální ránu, která zkazila Španělům nadějně rozjetý večer.

„Nejlepší hattrick, další v mé kariéře. Jsem nesmírně šťastný,“ povídal po utkání. V době, kdy je moderní říkat, že jedinec ve fotbale nic nezmůže a rozhoduje síla kolektivu, Ronaldo zase jednou postavil všechny poučky na hlavu.

Že kolem sebe má plno spoluhráčů, kteří mu schopnostmi nesahají po kotníky? Že je mu už třiatřicet a měl by být po dlouhé sezoně unavený a obouchaný? Že ho mohlo rozhodit všechno, co se kolem něj pár hodin před zápasem strhlo?

Zapomeňte. Král Cristiano názorně ukázal, jak dokonale se umí zkoncentrovat na dobytí poslední trofeje, která mu chybí do sbírky.

„I když o mně někteří pochybovali, já sám v sebe věřil vždycky. Nejsme favorité, ale vymáčkneme ze sebe to nejlepší,“ slíbil Ronaldo.

Zlato z mistrovství Evropy má doma a moc by chtěl i to světové. V pátek předvedl, že je schopný Portugalsko sám táhnout i proti nejsilnějším soupeřům.