Nejdražší brazilští přátelé. Coutinho se zařadil za Neymara

Samozřejmě v době, kdy o tom, že se během pár měsíců objeví v čele prestižního žebříčku, neměli ani tušení. Tehdy, v létě 2008, se Philippe Coutinho a Neymar společně vyfotili, když se sešli v brazilské reprezentaci do šestnácti let.

Loni v létě Neymara za bláznivých 6,5 miliardy korun vykoupili z Barcelony pařížští šejkové, v sobotu se na jeho bývalou adresu z Liverpoolu přestěhoval Coutinho.

Barcelona za něj poslala do Anglie víc než čtyři miliardy, dala mu smlouvu na pět a půl roku a pro jistotu si jeho služby pojistila vysokou výstupní klauzulí. Kdo by chtěl šikovného záložníka získat, musel by obětovat přes deset miliard...

Přitom před pěti lety do Liverpoolu přicházel v tichosti, po angažmá v Interu Milán, které se nepovedlo podle představ. Za tři roky dal jen pět gólů, a aby jen neseděl na lavičce, sbíral cenné zkušenosti na hostování v Espanyolu Barcelona. Teď se v pětadvaceti do Katalánska vrací, ale už jako posila městského rivala. A jako velká hvězda.

Za pět let v Liverpoolu dokázal, proč ho už od patnácti sledovaly velké kluby. Nastřílel čtyřiapadesát gólů, téměř stejný počet připravil. Fanoušci křičeli nadšením, když napřahoval zdálky, jeho pravačka dokázala stejně dobře vykouzlit technické střely jako ostré rány. I na podzim hrál výtečně, přestože do Barcelony chtěl už v létě a trápilo ho, že přestup tehdy neklapl.

Nová posila Barcelony Philippe Coutinho se poprvé představila v katalánském velkoklubu.

„Místo aby byl šťastný, cítím z něj úzkost, zklamání a smutek,“ vyzradil tehdy citlivou informaci o Coutinhově rozpoložení Neymar, jeho dlouholetý parťák.

Aby kamaráda znovu rozesmál, vymyslel tehdy legrácku: při rozcvičce před reprezentačním zápasem si klekl za maskota národního týmu, zatímco Coutinho k chlapíkovi v kostýmu kanárka přistoupil zepředu. Lehce do něj strčil, maskot přepadl přes Neymarova záda a povedená dvojka se začala řehtat.

Podobné skopičiny mohou dva nejcennější fotbalisté světa vymýšlet jen na reprezentačních srazech, v klubech se míjejí.

Oba vyrůstali ve skromném prostředí, fotbal se učili na ulicích a betonových pláccích, odkud se zvěsti o jejich talentu časem roznesly. Ale tím podobnost končí: Coutinho válel v Brazílii za Vasco da Gama a od šestnácti patřil Interu, Neymar vylétl v Santosu a ve dvaceti odešel do Barcelony.

„Kdybych si měl vybrat jednoho hráče, kterého by Barca měla přivést, byl by to Coutinho,“ zasnil se ještě loni v březnu.

Přání mu vyšlo až na maličkost: sám už teď střílí góly v Paříži, takže s dávným přítelem se zase nepotká. Ledaže by se časem šejkům zachtělo překonat další rekord.