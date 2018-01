Barcelona ulovila Coutinha. Liverpool za něj prý dostane 160 milionů eur

Přestupovým tabulkám vévodí Coutinhův krajan Neymar, za kterého Paris St. Germain v létě zaplatil Barceloně údajně 222 milionů eur (5,66 miliardy korun).

Před Coutinha by se měl po sezoně na druhé místo dostat útočník Kylian Mbappé, který hostuje v PSG z Monaka. Po konci ročníku by měl do pařížského klubu natrvalo přestoupit a částka by se měla podle médií pohybovat okolo 180 milionů eur (4,6 miliardy korun).

Barcelona o Coutinha usilovala už v létě, ale tehdy ještě rodák z Ria de Janeiro zůstal v Liverpoolu. Katalánský celek několikrát navýšil nabídku, k dohodě však nedošlo ani před půlrokem, kdy se anglický klub pokusil Coutinha prodat za 200 milionů eur.

Coutinho přišel do Liverpoolu před pěti lety z Interu Milán a vypracoval se v jednu z hvězd anglické ligy. Před rokem prodloužil na Anfield Road smlouvu do roku 2022.

V této sezoně zasáhl Coutinho za „Reds“ do 20 soutěžních utkání a připsal si v nich 12 branek a devět asistencí. V Barceloně by měl vylepšit už tak silnou ofenzivu v čele s argentinským hvězdným útočníkem Lionelem Messim.