Zlín - Jablonec 0:1, deváté pohárové finále zajistil hostům Masopust

Jablonečtí v semifinále prodloužili dvě série - počtvrté za sebou zdolali Zlín bez inkasovaného gólu a poosmé v řadě s loňským vítězem MOL Cupu neprohráli.

„Splnili jsme náš cíl,“ pochvaloval si jablonecký trenér Rada. „Zápas byl jiný než nedávný vzájemný ligový duel, kdy jsme ve Zlíně vyhráli a dali čtyři góly. Pohár je něco jiného. Bylo cítit, že z nás měli domácí respekt. Ale byl to jiný Zlín. Gól nás uklidnil,“ dodal.

ONLINE Semifinále poháru jsme sledovali minutu po minutě

Hosté rozhodli v osmadvacáté minutě po akci, kterou byste nejspíš očekávali v obráceném gardu. Vytáhlý forvard Doležal totiž nacentroval přesně na hlavu záložníka Masopusta, který v pádu zakončoval. Zlínský brankář Zlámal si na balon sáhl, mezi tři tyče ho ale nevytěsnil.

Jablonec tak uzavřel solidní desetiminutovku, během níž si vytvořil ještě dvě šance. Beku Holešovi však po zaváhání Bijimineho volej vůbec nesedl a pak vytasil důležitý zákrok Zlámal - vyběhl proti Jovovičovi a jeho přízemní střelu zpomalil natolik, že ji z brankové čáry stihl vykopnout Gajič.

„Doplatili jsme na hloupost při našem gólu, kdy soupeře lajdácky nepokryl Mehanovič. Kdyby nepadl gól tak brzo, tak jsme si to s nimi mohli ještě rozdat,“ myslí si domácí kouč Petržela.

Hostující Jovovič před pauzou ještě krásným pasem našel Chramostu, který si balon sice dobře zpracoval, pak ve skvělé pozici z voleje netrefil bránu.

Šance Jablonce přišla po sporných momentech v jeho šestnáctce. Zlínští se během chvíle dvakrát dožadovali pokutových kopů, sudí Příhoda je ani jednou nevyslyšel.

Zlín mohl srovnat okamžitě po rozehrání druhé půle, Holzera ale po centru Ekpaie vychytal na čáře Hrubý. Byla to poslední příležitost domácích na zvrat, Jablonec tlačili jen chvíli a brzdily je zbytečné ztráty míče. Hosté naopak dostali duel pod kontrolu a mohli ještě z brejku zvýšit, Doležal ale trefil vybíhajícího Zlámala.

„Chtěli jsme vyhrát. Ale to by se musel stát zázrak, soupeř byl daleko lépe kondičně připravený. Před našimi hráči ale smekám, odvedli maximum. Máme problémy v kombinaci, jsou tam chyby, ale to je práce na rok. Jablonec spravedlivě postoupil,“ uvedl Petržela.

MOL Cup Kompletní rozlosování a výsledky

Jablonec se probojoval podeváté do finále poháru, který dvakrát vyhrál. Naposledy se mu povedlo před pěti lety.

„Mohli jsme mít klidnější závěr, kdybychom šance proměnili. Celkově jsem spokojený,“ prohlásil Rada.

Triumf v poháru zajišťuje přímou účast v základní skupině Evropské ligy. Pokud by soutěž vyhrála Slavia a zároveň by udržela druhou příčku v lize, nastoupila by v létě do druhého předkola Ligy mistrů a postup do Evropské ligy by se přesunul na třetí celek nejvyšší soutěže.