Jeden zápas z každého kola. Česká televize o fotbalovou ligu nepřišla

Vysílací práva na nejvyšší soutěž fotbalistů získala už v červnu soukromá televite O2 TV (více čtěte zde).

Součástí dohody však bylo, že jeden zápas z každého kola půjde na volně šiřitelném kanálu. Den před startem nového ročníku je jasné, že to je Česká televize. Se společností O2 TV se dohodla i na opci na další sezony.

„Fotbal je i nadále pevnou součástí vysílání České televize. Po mistrovství světa, které sledovaly více než čtyři miliony diváků, nabídneme už od příštího týdne pravidelné přenosy z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Nad to jsme získali vysílací práva na finále Ligy mistrů i sestřihy nejlepších momentů Ligy mistrů i finále Superpoháru UEFA,“ oznámil generální ředitel Petr Dvořák.

V posledních dvou ročnících se obě televize o nejvyšší fotbalovou ligu dělily, od letoška se podmínky změnily. Změnila se totiž i podoba a formát soutěže (přehledně čtěte zde).

Šlágry většinou přinese O2 TV, nechala si právo první, druhé a třetí volby. Derby pražských S, duely mistrovské Plzně proti Sparta i Slavii půjdou výhradně na O2 TV.

Zápasy v sobotu, v neděli, případně v pondělí přinese v nejvyšší televizní kvalitě, zbývající čtyři v tzv. streaming kvalitě v rámci multidimenze.

„Tato utkání budou v HD rozlišení, ale jsou přenášená menším počtem kamer,“ vysvětluje Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport. „Je to historický moment, kdy umožníme fanouškům všech klubů v první lize, aby živě sledovali výkony svých oblíbenců. Samozřejmě se to týká i nadstavbové části, kde se odehrají skupiny o titul, o postup do Evropské ligy a o udržení.“

V páteční předehrávce České televize je během šesti pohárových týdnů vyloučené, aby se tam objevila Plzeň, Slavia a Jablonec, které mají jistotu základních skupiny evropských pohárů.

První přímý přenos z domácí ligy nabídne ČT sport netradičně až v pondělí 23. 7. od 18.00, protože páteční start Dukla - Plzeň si už s předstihem zvolila O2 TV. To bylo v době, když ještě dohoda s Českou televizí nebyla.

ČT sport také nabídne zápasy z druhé ligy a z domácí pohárové soutěže.

Každé úterý a středu ČT sport přinese sestřihy z právě odehraných utkání Ligy mistrů, zpravodajství z nejvyšší domácí soutěže pak doplní pořady Fotbal extra a Dohráno.

Česká televize má rovněž práva na zápasy české reprezentace a na zápasy Evropské ligy s právem první volby do roku 2021. Vlastní i práva na zápasy v nové soutěži Liga národů UEFA, závěrečný turnaj EURO 2020 a mistrovství světa z Kataru v roce 2022.

O2 TV vysílá kompletní Ligu mistrů včetně 4. předkola, vyřazovací fáze i finále a Superpohár UEFA.