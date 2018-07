PŘEHLEDNĚ: Jak se mění fotbalová liga. Formát, pohárové příčky, video

Dvacet pět ročníků má za sebou, po čtvrt století samostatné historie píše nejvyšší soutěž fotbalistů v Česku nový příběh.

Startuje se 20. července, šampion bude znám nejpozději 25. května. Ještě v následujícím týdnu dojde na barážová utkání o udržení a o Evropskou ligu, takže soutěž skončí po 317 dnech 2. června.

Nový formát nadstavba i baráže

Už od podzimu 2016 se řešilo, že se liga změní. „Shodli jsme se, že soutěžních zápasů je málo,“ řekl tenkrát Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA), která profesionální soutěže řídí.

Rozšířit první ligu na osmnáct mužstev? Ne, kvalitě ani atraktivitě by to neprospělo. Snížit počet účastníků a hrát tříkolově, čtyřkolově? To by si kluby nikdy neodsouhlasily. Nechat šestnáct klubů a přidat zápasy po třicátém kole? Ano, to je řešení.

Fortuna liga, jak zní oficiální název podle nového generálního partnera, se hraje systémem každý s každým dvoukolově. Po odehrání třicátého dějství se tabulka rozdělí na tři části a následuje tzv. nadstavba.

Skupina o titul. Mužstva na prvním až šestém místě odehrají jednokolově pět utkání každý s každým, body ze základní části zůstávají. První až třetí tým mají výhodu tří utkání doma, čtvrtý až šestý naopak čekají tři duely venku a jen dva doma.

Skupina o Evropskou ligu. Sedmý tým nastoupí proti desátému a osmý proti devátému na dvě utkání doma - venku. Úspěšnější se utkají opět na dvě utkání doma - venku. Vítěz ve finále vyzve čtvrtý nebo pátý tým ze skupiny o titul o poslední pohárovou příčku. Hraje se na jedno utkání na stadionu účastníka skupiny o titul.

Skupina o záchranu. Mužstva na jedenáctém až šestnáctém místě odehrají jednokolově pět utkání každý s každým, body ze základní části zůstávají. Jedenáctý až třináctý tým mají výhodu tří utkání doma, čtrnáctý až šestnáctý naopak čekají tři duely venku a jen dva doma.

Po odehrání nadstavby mají jedenáctý až třináctý tým jistotu záchrany, čtrnáctý celek čeká baráž s třetím týmem druhé ligy na dvě utkání doma - venku. Patnáctý celek čeká baráž s druhým týmem druhé ligy na dvě utkání doma - venku. Šestnáctý sestupuje, nejlepší tým druhé ligy postoupí přímo.

Termíny. Na podzim se odehraje devatenáct kol, na ligu se tedy půjde ještě týden před Štědrým dnem, čili v pondělí 17. prosince. Dosud se končilo poslední listopadový či první prosincový víkend. Jarní sezona odstartuje už o víkendu 9. a 10. února 2019, o týden či o dva týdny dřív než dosud.

Pohárové příčky bez přímé účasti

V ligovém ročníku 2018/2019 se nehraje o naději na přímý postup do Ligy mistrů, jako v předchozí sezoně (mistr). A zrovna tak se nehraje ani o přímý postup do Evropské ligy (vítěz poháru).

Česko v pořadí zemí podle pohárových koeficientů kleslo na třináctou příčku. Pozitivní je, že si udrželo dvě místa pro kvalifikaci o Champions League. Další tři týmy budou hrát o Evropskou ligu.

Mistr půjde do 3. předkola mistrovské části (za určitých okolností se může posunout do 4. předkola), vicemistr začne bojovat ve 2. předkole nemistrovské části.

Vítěz poháru vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu ve třetím předkole, třetí a čtvrtý (baráž s vítězem skupiny o Evropskou ligu) tým v pořadí už v druhém předkole.

Pokud pohár vyhraje klub, který si zajistí účast v kvalifikaci o Ligu mistrů, přebere jeho pozici třetí tým ligové soutěže. Čtvrtý a pátý (baráž s vítězem skupiny o Evropskou ligu) by šel do druhého předkola.

Televizní přenosy všechna utkání z kola

Všechna utkání z jednoho kola v televizi. To je průlom ve vysílání fotbalové ligy. Většinu přenosů obstará soukromá a placená O2 TV. Jedno nejspíš půjde na volně šiřitelném kanále v České televizi.

Telekomunikační společnost O2 TV se stala vlastníkem televizních i online práv pro Česko i Slovensko na příští čtyři roky. Z každého kola vyrobí tři až čtyři televizní utkání v nejlepší vysílací kvalitě, další čtyři utkání, která odvysílá v O2 TV v rámci multidimenze, přinese v tzv. streaming kvalitě.

Víc zápasů s videorozhodčím: Při zápasech v nejlepší televizní kvalitě lze využít videorozhodčího díky unikátnímu přenosovému vozu, který O2 TV má. V minulé sezoně, kdy projekt začal, videorozhodčí pokryl jedno utkání v kole. Nyní to budou tři.

Termíny zápasů pevné programové schéma

Liga se bude hrát ve čtyřech dnech od pátku do pondělí, poprvé v historii by měla mít pevné programové schéma. Některé termíny výkopů se však liší v letním a v zimním (od 16. října 2018 do 31. března 2019) období.

Největší porce zápasů připadne na sobotu, kdy jsou na programu čtyři duely - tři od 17.00 (v zimě 15.00) a „televizní“ šlágr od 19.00 (v zimě 17.00). Pokud se v sobotu budou vysílat dvě utkání v nejvyšší televizní kvalitě, první duel bude mít výkop už v 15.00.

V neděli se odehrají dvě utkání - od 15.00 a druhý „televizní“ šlágr od 18.00 (v zimě 17.00).

Páteční předehrávka má termín 18.30 (v zimě 17.30), pondělní dohrávka vždy od 18.00.

Rozhodčí novým šéfem Chovanec

Byl vynikajícím fotbalistou, manažerem, úspěšným trenérem v klubu i reprezentaci, klubovým prezidentem. Od letošní sezony sparťanská legenda Jozef Chovanec šéfuje rozhodčím pro profesionální soutěže v Česku. Stal se nástupcem Michala Listkiewicze, bývalý polský sudí byl ve funkci dva roky.

Chovanec je předsedou nejsledovanější komise v českém fotbale, která je fanoušky vnímána s nedůvěrou.

V zákulisí na ni totiž mají vliv kontroverzní postavy z výkonného výboru asociace - především místopředseda Roman Berbr a členové Dagmar Damková s Miroslavem Libou.

Navíc komise nezačala svou „sezonu“ šťastně - jeden z členů komise Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčích, zasedání předčasně opustil. A Petr Mlsna, který by měl hájit zájmy LFA, ještě nebyl do komise zvolen.

Komise rozhodčích patří pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR), profesionální soutěže řídí Ligová fotbalová asociace (LFA).

Fortuna liga pátý titulární partner

Sázková společnost Fortuna se už dřív stala partnerem reprezentace, domácího poháru, Superpoháru, druhé ligy a nižších soutěží. Od letoška jí „patří“ i nejvyšší soutěž. Jde o pátého titulárního partnera první ligy v její samostatné historii.

Sedmnáct let se hrála Gambrinus liga, dva roky Synot liga, pak to jednu sezonu byla ePojisteni.cz liga a minulý ročník nesl název Het liga. Nový generální partner Fortuna má kontrakt na nadcházející čtyři roky.

Ekonomické podrobnosti kontraktu zástupci Fortuny ani ligy nezveřejnili, podle spekulací by mělo jít o částku až 60 milionů korun ročně. Vyjednávalo se i s výhledem na nový systém ligy, který přinese víc zápasů.