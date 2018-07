Nej! Nej! Neymar! Střílel i přihrával a Brazílie sní dál o titulu

Od té doby vyhrály půvabné kanárkové dresy ještě čtyřikrát. A letos můžou být zlaté pošesté. Záleží hlavně na tom, jak zaválí Pelého nástupce Neymar da Silva Santos Júnior.

Říkají mu jednoduše Neymar, desítku má taky a už jako teenagera ho znal celý fotbalový svět.

„Brzy bude králem jako já,“ prohlásil Pelé před lety.

Neymarovi je šestadvacet a jeden rekord už drží. Loni přestoupil do Paříže za šest miliard korun, čímž se stal nejdražším hráčem všech dob. A dovede-li Brazilce na trůn, klidně může být ještě dražší.

První překážku ve vyřazovací fázi překročil. Brazílie - Mexiko 2:0.

První gól? Neymar.

Přihrávka na druhý gól? Neymar.

„Skvělá práce,“ chválil ho trenér Tite po utkání v horké Samaře.

Můžete mu stokrát vyčítat teatrálnost, s níž přihrává pády, ale po fotbalové stránce je geniální. Patří do tříčlenné party úžasňáků, kteří vynikají nad všemi ostatními. Jenže zbývající konkurenti už jsou doma: Lionel Messi s Argentinou a Cristiano Ronaldo s Portugalskem.

Velkou osmifinálovou šanci prošustrovala i španělská fúrie s excelentním režisérem Iniestou. O obhájcích zlata z Německa ani nemluvě, ti mají dovolenou už týden.

Neymar jede dál, v pátek ho čeká čtvrtfinále.

O tom, jestli proti Belgii, nebo Japonsku se rozhodlo po uzávěrce.

Do Realu za 310 milionů? Ale jděte Žádnou nabídku jsme neučinili, tvrdí klub Španělská televize TVE šokovala informací, že Real Madrid nabídl pařížskému St. Germain 310 milionů eur (přes 8 miliard korun) za Neymara. „Tato zpráva je naprosto nepravdivá. Real Madrid nepodal žádnou nabídku ani Neymarovi, ani PSG,“ uvedl vítěz Ligy mistrů v oficiálním prohlášení. TVE odvysílala reportáž pár hodin po brazilském postupu do čtvrtfinále MS díky vítězství nad Mexikem, na němž se Neymar podílel gólem. V médiích se řešilo i jeho filmování. „Fotbal by měl být hrou mužů, nikoliv klaunů,“ kritizoval ho mexický kouč Osorio. „Pokud nechce, aby se ho někdo dotýkal, měl by dělat něco jiného. Válet se po zemi může doma,“ dodal obránce Layún, jenž byl iniciátorem Neymarovy herecké vložky.

„Myslím, že se Neymar teprve rozjíždí. Může hrát ještě lépe,“ pravil kouč Tite o víkendu. Pokud ano, tak ať se všichni soupeři bojí.

Neymar si nechal ostříhat směšné blonďaté špagetky, které mu poskakovaly po hlavě, a každý druhý brazilský nájezd proti Mexiku řídil sám: „Nechci, aby to bylo moje mistrovství světa, ale aby bylo celé Brazílie. Přijel jsem do Ruska vyhrát.“

Už v 5. minutě nebezpečně střílel.

A pak znovu, znovu, znovu.

V 51. minutě se přesouval z levé strany, patičkou nechal míč vlasáči Willianovi, který se uvolnil dlouhou kličkou a levačkou prudce nacentroval. Nebo to byla střela? To už je jedno. Neymar si míč našel a ve skluzu ho posunul do sítě.

Jeho žluté kopačky se žlutými tkaničkami jako by symbolizovaly brazilskou hravost a technickou nadvládu. Mexičané běhali, poctivě dřeli a doufali, že osmifinále pro ně nezůstane posedmé v řadě konečnou. Snad i proto poslali do boje veterána Rafaela Márqueze, kterému bylo 39 let a 139 dní. Márquez jako první hráč v dějinách odehrál vyřazovací zápas na pátém šampionátu, což nedokázali ani vytrvalci Carbajal, Matthäus nebo Buffon.

Bohužel se ukázalo, že Márquez už nestíhá, a střídal o přestávce. Neymar se naopak dostával do ráže. Se vším, co s jeho jménem souvisí. Však víte, co tím myslíme...

I v Brazílii, která je posedlá kýčovitými karnevaly a pozérstvím, se fotbalovému kouzelníkovi diví, že tolik filmuje. Na sociálních sítích kolují koláže, jak se kutálí po dálnici mezi auty nebo skučí na zemi už před výkopem při národní hymně.

Některé brazilské hospody dokonce vypsaly rundu zdarma, až zase Neymar „skočí do prázdna“.

Brazilec Neymar (vlevo) střílí gól Mexiku.

I v pondělí se snažil předstírat úraz, který se nestal. V 71. minutě mu obránce Layún přišlápl kotník za postranní čárou. Nešetrně a zřejmě úmyslně, protože spěchal. Jenže brazilský talisman předvedl divadlo, při kterém jste museli získat dojem, že ho rovnou ze hřiště odveze sanitka na operační sál.

A co se stalo? Neymar vyskočil a za čtvrt hodiny se prosmýkl ke druhému gólu. Utíkal z levého křídla, špičkou kopačky zkusil vystřelit, brankář Ochoa balon lehce posunul k Firminovi a hotovo.

Brazílie postoupila posedmé za sebou do čtvrtfinále.

Ale chce víc. Daleko víc.