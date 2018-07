Neyhorší herecký výkon turnaje. Brazilská hvězda si kazí pověst

„Už se cítím mnohem lépe, než když turnaj začínal. Jsem tu od toho, abychom šampionát vyhráli. Jsem rád, že se jako tým pořád zlepšujeme,“ řekl Neymar na pozápasové tiskové konferenci.

Opravdu hraje zápas od zápasu lépe. Proti Švýcarsku (1:1) byl naprosto neviditelný, Kostarice (1:0) konečně vstřelil gól, slušně hrál i proti Srbsku (2:0). Dosud nejlepší výkon si schoval na souboj s Mexikem.

Jako by ho fotbal konečně bavil. Snaha se mu vyplatila, přestože mnohokrát ztroskotal na skvěle chytajícím brankáři Ochoovi. „Je výborný, každý to o něm ví. Já se ale nevzdávám, jsem přece Brazilec. Měl jsem vůli, z toho i pramenil můj gól,“ řekl šestadvacetiletý útočník, který na klubové úrovni působí ve francouzském PSG.

