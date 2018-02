Dočkal podepsal v USA. Pro odchod z Číny byly i rodinné důvody, říká

Devětadvacetiletý záložník odletěl do Spojených států už minulý týden. Absolvoval zdravotní testy a také se řešily podmínky hostování.

„Jednání nebyla vůbec jednoduchá, trvalo to dlouho. Pro mě bylo velice důležité, aby všechno proběhlo, abych pro tuhle sezonu od Che-nanu dostal svolení odejít,“ vzkázal Dočkal.

Philadelphia Union Co je to za klub, kde hraje?

S kým se tam Dočkal potká?

V čínském klubu, kam přestoupil loni v únoru ze Sparty za 234 milionů korun, mu kontrakt pozastavili. Až mu vyprší hostování ve Philadelphia Union, bude mu zbývat ještě smlouva na dva roky.

„Díky, že Che-nan na tuhle variantu přistoupil a pochopil mě. Byli vstřícní a konstruktivní. Svou roli u mě hrály rodinné důvody. Očekáváme druhého potomka, moje setrvání v Číně by znamenalo poměrně dlouhé odloučení od rodiny, s čímž bychom se těžko smiřovali. Snažili jsme se najít řešení, probíhalo to poměrně komplikovaně a dlouho. Děkuju taky mé agentuře Sport Invest.“

Co ještě Dočkal k novému angažmá řekl?

O další exotické štaci. „Nemůžu o sobě říct, že bych byl povahou dobrodruh a cestovatel. Ale život tohle přináší a člověk se musí rozhodnout, jestli výzvu přijme, nebo ne. Nejsem typ, který by toužil obletět celý svět a poznat všechny země. Fotbalová kariéra je jenom část života, člověk by se měl neustále obohacovat v různých směrech, odvětvích, vyvíjet se dál jako osobnost. S těmito zkušenostmi je to potom jednodušší, člověk získává jiný náhled na spoustu věcí. Věřím, že mi tohle angažmá přinese cenné zkušenosti ve všech směrech.“

O tom, na co se těší. „V první řadě je to fotbal. Chci si vyzkoušet soutěž, která je na velkém vzestupu, objevují se v ní zajímavá jména, každým rokem se kvalita výrazně zlepšuje. Taky to bude nová životní zkušenost pro mě i pro rodinu. Poznáme novou kulturu, zlepšíme si angličtinu. To jsou bonusy a věci, které také hrají roli v rozhodování.“

Agent Viktor Kolář o složitém jednání „Bořkovu rodinnou situaci dobře známe, chtěli jsme mu pomoct. Možnosti a varianty jsme začali zjišťovat už ve druhé polovině podzimu 2017, směřovali jsme to k tomu, aby Bořek mohl z Číny v zimním transferovém období odejít. Se zástupci Che-nanu jsme tohle téma nakousli v lednu a ukončili jsme je až teď. Jednání byla náročná, dlouhá a vzhledem ke specifičnosti země z našeho pohledu i trochu nestandardní. Je ale potřeba poděkovat představitelům Che-nanu za velkou vstřícnost. Našli jsme konsenzus, který je přijatelný pro obě strany. Myslím, že jsou teď všichni spokojení.“



O Major League Soccer. „O soutěži a klubu jsem se samozřejmě snažil získat co nejvíc informací, abych věděl, do čeho jdu. Potkal jsem se s lidmi z klubu, udělali na mě velký dojem. Od té doby jsem věděl, že je to něco, co bych si rád zkusil. Od nich jsem také zjišťoval, jak liga funguje, jak je rozvržená sezona. Hraje se stejným systémem jako v Číně, takže to pro mě nebude nic nového. Na internetu jsem sledoval klubové stránky, abych věděl, kde se tým nachází, jak probíhá příprava. Snažil jsem se nakoukat něco ze soutěže, vidět sestřihy různých zápasů.“

O hráčích v lize. „Nikdy jsem neřešil, že bych se těšil proti komu si zahraju, nebo se těšil na jednoho hráče. Ale liga se zlepšuje každým rokem, přicházejí zajímavá jména, hráči, o kterých my tady moc nevíme. Třeba mladí kluci za velké peníze z Jižní Ameriky. Už to není jako před lety, kdy soutěž lákala spíš starší hráče za sportovním zenitem. Kdybych měl přeci jen někoho jmenovat, tak by to byl Giovinco z Toronta. Na toho jsem zvědavý. Z dálky to vypadá, že v lize dominuje a je hodně suverénní.“

O tradičních amerických sportech. „Nikdy jsem neměl možnost do Ameriky vyrazit. Celkově jsem hodně sportovně založený, ne jen orientovaný na fotbal. Hlavně se těším na NHL, chci se jít podívat na české kluky, kteří hrají ve Philadelphii Fleyers. Vypadá to, že by mohli mít dobrou sezonu. Byla to jedna z věcí, o které jsme se bavili s lidmi z klubu, že se jednotlivé sporty ve městě dost podporují. Hraje se tam i NBA, těším se, protože chci vidět všechny tyhle velké sporty naživo.“