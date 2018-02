Dočkal mění Čínu za Spojené státy. Míří hostovat do Philadelphie Union

Bořek Dočkal fotbalová kariéra narozen 30. září 1988

odchovanec Slavie, kde v osmnácti začal hrát ligu

podzim 2007 strávil na hostování v Kladně

v lednu zamířil do Liberce na hostování, které se později změnilo v přestup

na podzim 2011 hostoval v Konyasporu, poté se zase vrátil do Liberce

v létě 2011 přestoupil do Rosenborgu Trondheim, po dvou letech zamířil do Sparty

ve Spartě nastupoval tři a půl roku, byl oporou, kapitánem a loni v únoru za víc než 200 milionů korun přestoupil do Che-nanu

v únoru 2018 odchází na hostování do Philadelphie Union

za národní mužstvo odehrál 35 utkání a dal 6 gólů

je účastníkem Eura 2016