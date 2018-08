Zázrak Baník: jak se za pět měsíců dostat z bláta na špici

Baník že bude zase velkým klubem? Vždyť je poslední, zdeptaný, na záchranu ztrácí sedm bodů!

Ani Páník sám asi nečekal, že jeho slova se začnou naplňovat už po necelých pěti měsících. Tak rychlá byla cesta, během které se Ostrava vydrápala ze sestupového bláta až na čelo tabulky v šestém kole nově rozehrané sezony.

Po sobotním vítězství 2:0 nad Duklou tam vydržela jen chvilku, než ji o skóre přeskočila Slavia, která suverénně přejela Teplice 3:0. Ale i pár desítek minut stačilo, aby ožily patnáct let staré vzpomínky a do Ostravy se vrátila euforie.

Pamatujete, jak město na podzim 2003 pobláznil tým kolem stopera Bolfa, čertíka Matušoviče a kanonýra Heinze? Ligu začal tak suverénně, že všem soupeřům utekl a na jaře už náskok nepromarnil. Slavil titul o pět bodů před Spartou a ze stadionu na Bazalech se do okolí rozléhal zpěv tisíců rozjařených fanoušků: Baníčku, my jsme s tebou!

Legendární zaoblená tribuna, která tehdy vibrovala nadšením, šla v létě k zemi - musela ustoupit výstavbě tréninkového centra a Baník dávno hraje ve Vítkovicích. Ale jinak to vypadá, jako by se vrátil čas: hráči se zase po zápase drží kolem ramen, poskakují pod kotlem a s fanoušky zpívají chytlavý chorál.

Takže? Může Ostrava znovu způsobit senzaci a pár měsíců poté, co se těsně udržela, hrát o titul?

„To asi ještě ne. Sparta, Slavia i Plzeň jsou zkušenější, kvalitnější,“ myslí si František Komňacký, trenér, který vedl Baník za zatím posledním ligovým triumfem. „Kvalitou hry i kádru se tenhle tým ještě nemůže rovnat tomu tehdejšímu. Na druhou stranu je dobře poskládaný, opírá se o zkušené hráče i echt Ostraváky. Proč by nemohl hrát v první šestce?“

Zůstat nohama na zemi

Na skupinu, ve které se bude po odehrání třiceti kol bojovat o první místo a o to, jak si týmy rozdělí účast v pohárech, Baník může myslet, pokud se udrží na správné cestě.

Tu vytyčil v lednu 2016 nový majitel Václav Brabec, miliardář, který podniká v dopravě, stavebnictví či hotelnictví. Napumpoval do zbídačeného klubu peníze, které ho sice neuchránily před jarním sestupem, ale pomohly k oddlužení a nastartování nové etapy. Té, o které mluvil Páník při svém nástupu.

Brabec přivedl zkušené posily v čele s gólmanem Laštůvkou a záložníkem Fillem, které loni na jaře pomohly ligu zachránit. A co je možná ještě důležitější: obklopil se ostravskými srdcaři, na jejichž angažování slyšeli i fanoušci. Zajásali, když se sportovním ředitelem klubu stal slavný odchovanec Marek Jankulovski, u mládeže pracují Bolf nebo Slončík, brzy možná Galásek.

„Pan Brabec dobře ví, co dělá. Díky němu se nadchlo celé Ostravsko, ve fanoušcích se probudila hrdost, zapojili se noví sponzoři,“ oceňuje Komňacký. „Mám z toho velkou radost. Větší potupa než sestup Baník nemohla potkat, ale asi to bylo k něčemu dobré. Teď se rodí něco, co by mohlo Ostravu vrátit tam, kam historicky patří.“

Zpět na špici tým dovedl Páník, trenér s přísným výrazem a jasnými zásadami. Vnesl do hry řád, systém a vsadil na rychlostní a agresivní typy hráčů. Kam až to povede?

„Bob určitě nedopustí, aby teď kabina zpychla,“ doplňuje Komňacký. „Mně pomáhali krotit euforii Slončík nebo Látal, teď by to měl držet v mantinelech Milan Baroš.“

I momentálně zraněný kapitán by měl zařídit, aby se Baník držel nohama na zemi. A třeba se nakonec odrazil překvapivě vysoko.