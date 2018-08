Jak byl Baník chvíli první. Fantastický start, říká obránce Fleišman

Šest zápasů, pět výher. Jen na Slovácko hráči Baníku nevyzráli, na konci července na jeho hřišti prohráli 1:2.

„Kdybychom měli ještě o ten bodík ze Slovácka více, tak by to bylo ještě lepší, ale zase nemůžeme mít velké oči. Jdeme do všeho s pokorou, máme fantastický start, ale musíme tak pokračovat dále,“ prohlásil Fleišman.

Podle čtyřiatřicetiletého obránce je příčinou herního progresu sehranější tým. Baník v zimě hodně nakupoval, Fleišman byl mezi šesticí nově příchozích.

„Nechci to zakřiknout, sedlo si to teďka a zvykli jsme si na sebe. Každý si uvědomil, že jednotlivci dělají mančaft a když bude jeden makat za druhého, tak bude mít úspěch mančaft a když bude mít úspěch mančaft, tak bude mít úspěch i jednotlivec. Doufám, že si to všichni dali do hlavy a doufejme, že budeme v těch výkonech pokračovat,“ řekl.



Baník dlouhá léta nezažil tak vydařený úvod sezony. Po šesti kolech má patnáct bodů, což vloni nedokázal uhrát za dvacet zápasů.



Jeden ze zkušených lídrů kabiny si je jistý, že Ostrava ve svém tempu nezpomalí, že se nenechá famózním ligovým startem ukolébat.

„Myslím, že tým je tak zkušený, že moc dobře víme, že je to jen začátek a sebemenší podcenění nás může vytrestat. Budeme si dávat pozor,“ řekl Fleišman, podle nějž Baník hrál trochu bohorovně už po vedoucím gólu do sítě Dukly.



„Nechali jsme Duklu až moc hrát a pak jsme se i strachovali. Měli tam šanci na 1:1 střelou, která šla těsně vedle tyče. Naštěstí jsme pak na konci prvního poločasu přidali druhou branku a myslím si, že druhý poločas až na jednu výjimku jsme je do ničeho vážnějšího nepustili,“ dodal levý obránce.