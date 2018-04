Wengerovy další plány? Konec v Arsenalu nemusí být konec

Uběhla spousta let, kdy se ti slavní Francouzi popichovali. Krajní obránce získal s Manchesterem United pět anglických titulů a byl přesvědčený, že do trenéra od konkurence může rýpat. Jeho nedělní gesto však svědčí o tom, že si Wengera vážil. V dresu podprůměrného West Hamu se poklonil muži, který v posledním čtvrtstoletí ovlivnil celý fotbal.

A klidně ho může ovlivňovat dál, jen už to nebude v Arsenalu.

Osmašedesátiletý Wenger končí unikátní misi v londýnském klubu, ale nevypadá, že chce odejít do penze. Jak se vyjádřil David Ornstein, vlivný reportér z BBC: „Novou práci může vzít dřív, než byste čekali. Je zdravý, čerstvý a hladový.“

Není to tak dávno, kdy Wengera lanařili do Realu Madrid nebo do Paříže. Po mistrovství světa by se klidně mohla ozvat anglická reprezentace. A co francouzská?

„O nabídky nebude mít nouzi,“ připustil David Dein, bývalý viceprezident Arsenalu, jenž Wengera do klubu přivedl. Na podzim 1996 ten tah šokoval. Wenger byl pan Nikdo, fanoušci chtěli daleko respektovanější jméno. Uteklo 22 let a Wenger se řadí k ikonám. Když ne za poslední roky, v nichž Arsenal tápe, tak za dřívější éru určitě.

V pátek Wenger oznámil, že po sezoně odejde a teprve po nedělní výhře 4:1 nad West Hamem dodal víc: „Nechci tvořit hloupé titulky, nejsem z našich fanoušků roztrpčený, ale zraňovalo mě, že nevystupovali tak jednotně, jak bych si přál.“

Vzhledem k tomu, že svůj třetí a poslední titul vyhrál před 14 lety, byla nespokojenost fanoušků vcelku pochopitelná. Transparentů s nápisem „Wenger Out“ přibývalo, lidé chodili i demonstrovat do ulic a žádali pro trenéra výpověď.

Také od rivalského West Hamu poslouchal Wenger v neděli urážky, načež domácí publikum spustilo sympatickou obhajobu: „Mlčte! Vyhrál víc než vy!“

Wengerovo loučení s Arsenalem ještě pár týdnů potrvá a hned první víkend naznačil, že obyčejný konec to nebude. Upřímně, těžko může proběhnout tak, že trenér zamává a poví „děkuju, na shledanou“.

Sám Wenger to glosoval: „Od pátku jsem měl pocit, že v přímém přenosu asistuju u vlastního pohřbu. Lidé mluvili jen o tom, jaký jsem byl. Vlastně už nemusím umírat.“

Wengerova éra v Arsenalu finišuje. Ještě čtyři ligové zápasy, k tomu semifinále Evropské ligy s Atlétikem Madrid a pak? Možná finále.

A pak? „Nechci teď říkat, co bude, abyste za půl roku netvrdili, že jsem vám lhal.“ Ale něco se chystá, na to vemte jed.