Vzpomínky na Wengera. Arsenal dal podlý gól a kouč prosadil nový zápas

Tenkrát Arsene Wenger, který nyní oznámil, že po sezoně v Arsenalu skončí, vedl mužstvo dva a půl roku.

Jeho tým byl obhájcem ligového titulu i Anglického poháru. V pátém kole FA Cupu narazil na druholigový Sheffield United a po prvním poločase díky hlavičce Patricka Vieiry vedl 1:0.

Hosté po přestávce vyrovnali a pak se to stalo. Hostující brankář po zpětné přihrávce od obránce poslal míč do hlediště. Všiml si totiž, že jeden z jeho spoluhráčů zůstává na trávníku a potřebuje ošetření.

Když byl zpátky na nohou, domácí měli výhodu autového vhazování na soupeřově polovině. Hostující hráči nejevili zájem o hru, očekávali, že jim soupeř míč vrátí.

Aut směřoval za obránce, kde ho převzal Nkwankwo Kanu. Tenkrát dvaadvacetiletý nigerijský útočník se s ním nedopatřením rozběhl na bránu a na jeho akci vzápětí zareagoval Marc Overmars. Byl ve vápně dřív než zkoprnělí a nechápající obránci a po nezištné přihrávce Kanua vstřelil gól na 2:1. Vítězný, regulérní, ale morálně zavrženíhodný.

„Jedna z nejpodivnějších epizod v Anglickém poháru,“ psala o tom tenkrát anglická média.

Hosté se zlobili, protestovali, trenér Steve Bruce nechápal, co to Arsenal provedl. Tak podlé a zákeřné to bylo. Vždyť i nepsaná pravidla přece platí. A zvlášť v Anglii.

Hostující hráči, funkcionáři i fanoušci to těžce nesli, Wenger však tenkrát udělal nevídanou věc. Uznal, že Kanu udělal chybu a že Sheffield prohrál nespravedlivě. A navrhl opakování zápasu.

Sheffield na to přistoupil, vedení anglického fotbalu to poté posvětilo. A za deset dnů se na Highbury hrálo znovu. Arsenal vyhrál znovu 2:1, když skóroval opět Overmars a druhý gól dal Bergkamp.

Wenger byl za gentlemana a v Sheffieldu se už nezlobili.