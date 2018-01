Anglie procitla. Videorozhodčí potvrdil gól v poháru, gratuloval i soupeř

„Měl jsem pochybnosti, ale musím videu pogratulovat. Nemám námitek,“ prohlásil trenér Roy Hodgson z Crystal Palace, které zápas třetího kola soutěže prohrálo gólem, jejž posvětil videorozhodčí.

Už i konzervativní Anglie povolila.

Video konečně dobývá celý fotbalový svět.

V roce 2016 technologii ve fotbale poprvé využili na klubovém mistrovství světa, následující rok ho FIFA testovala rovněž na Poháru konfederace a v aktuálním ročníku jej standardně využívají v nejvyšších soutěžích v Německu, Itálii, Portugalsku, Spojených státech a v Koreji.

Na vybraných ligových zápasech se objevuje rovněž v Polsku nebo v Belgii, v Nizozemsku je u zápasů národního poháru. A novinka už dorazila také do Česka.

Od začátku loňského roku fungovalo v tzv. off-line testovacím režimu, čili do průběhu zápasů nemohlo zasáhnout, v posledním ligovém utkání podzimu mezi Spartou a Mladou Boleslaví však byla technologie využita naplno. A pomohla uznat jeden z gólů domácích.

To samé měsíc poté zažívají i na ostrovech.

Tam sice měli technologii k dispozici už na podzim při přátelském utkání mezi Anglií a Německem, na klubové úrovni se ale odvážili až teď, v zápase Brighton vs. Crystal Palace.

„Nikdy to nebude stoprocentní, protože ve fotbale je příliš mnoho subjektivních rozhodnutí,“ upozorňuje šéf anglických sudích Mike Riley.

Jenže být stoprocentní posláním videa ani není. Technologie má z fotbalu vymýtit zjevně špatná rozhodnutí v situacích, které předepisuje protokol: při gólech, pokutových kopech, udílení červené karty a při chybné identifikaci, respektive záměně trestaného hráče.

Silent check, šedá zóna. Co se řeší při zavedení videa ve fotbale Jak, kdy a proč vstupuje videorozhodčí do zápasu

Videorozhodčí tyto situace ověřuje tzv. silent checkem, kdy nemění verdikt hlavního sudího a pouze ho ujistí o jeho správnosti.

A přesně k tomu došlo i v pondělí v Anglii.

Útočník Brightonu Glenn Murray před koncem skóroval po hlavičce Uweho Hünemeiera v pádu kolenem, podle fotbalistů soupeře se však míče dotkl i rukou.

„Kdyby se to stalo, rozhodčí u videa by to jistě odhalili,“ podotýká střelec.

Hlavní sudí Andre Marriner gól okamžitě uznal a do sluchátka dostal od kolegů zprávu, že správně. Proto ani nevyužil u hřiště připravený monitor.

„Když jsem naše protestující hráče viděl, možná jsem pár štiplavých poznámek k rozhodčím utrousil i já. Teď toho lituji,“ připouští kouč Hodgson. „Ten gól byl jasný, pánové u videa situaci viděli z několika úhlů. Navíc kdyby takovou branku neuznali mému týmu, to bych asi zuřil,“ dodal jeden z nejzkušenějších trenérů v Anglii.

Tam bude on-line testování videorozhodčího pokračovat i v dalších pohárových utkáních. Technologie doprovodí například oba semifinálové duely Carabao Cupu mezi Chelsea a Arsenalem, k dispozici bude i při finále.

Kdy zasáhne i do anglické ligy, zatím není jasné. „Potřebujeme ještě čas. Vždyť ani pro rozhodčí to není jednoduché, také oni se musejí naučit nové dovednosti,“ doplnil Riley.