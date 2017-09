Se sparťany výhru oslavil i Křetínský. Musíme se semknout, řekl kouč

Před týdnem prohra v derby na Slavii, v neúplné tabulce v okamžiku výkopu třináctibodová ztráta na Plzeň, sestava bez Rosického.

K tomu prázdný sparťanský sektor, kde místo fanoušků stál jen zlověstný vzkaz: „Arrivederci Stramaccioni“. Fandové posílají italského trenéra domů. „Sbohem Stramaccioni“.

Kulisy na úvod nedělního zápasu Sparty s Teplicemi nebyly pro domácího trenéra nijak příjemné.

„Vím, že i takové věci k mé práci patří. Sparta už tři roky nemá úspěch, fanoušci jsou logicky nespokojení,“ řekl 41letý kouč. „Chápu je, ale my jejich podporu potřebujeme, a tak jsem i hráčům řekl, aby na hřišti nechali všechno. Mé instrukce splnili a předvedli dobrý výkon.“

Stramaccioni zopakoval, že není lehké nastoupit do nového prostředí, obměnit kádr a hned uhrávat jen dobré výsledky. „Vím, že fotbal je o výsledcích, ale my zkrátka potřebujeme čas.“

Volá po jednotné Spartě. „Musíme se semknout od hráče číslo jedna až po posledního člena realizačního týmu. Proto je pro nás tak důležité, že se dnes v šatně mezi hráči objevil i majitel klubu pan Křetínský.“

Teplice odehrály na Letné dobrou čtvrthodinu, ale od prvního inkasovaného gólu už nebyly pro Spartu těžkým protivníkem. Všechny tři gólové akce rozjížděl Vatajelu, dvakrát zakončoval Václav Kadlec, jednou Lafata.

„Odehráli jsme dobrý zápas proti Karviné nebo třeba půlhodinu se Slováckem, ale z pohledu kompaktnosti a kvality vepředu to byl zatím náš nejlepší zápas v sezoně,“ řekl trenér Stramaccioni.

Rosický nebyl stoprocentně připraven

Po utkání se nejvíc mluvilo o třech hráčích. Vedle dua Bogdan Vatajelu - Václav Kadlec to byl Tomáš Rosický. Největší hvězda Sparty, která po roce na Letné dvakrát nastoupila v základní sestavě, aby na utkání proti Teplicím opět vypadla z nominace.

„V uplynulém týdnu netrénoval s týmem, měl jen individuální trénink. V sobotu jsme spolu měli pohovor, na kterém jsme se domluvili, že do zápasu nenastoupí. Nebyl připraven na sto procent,“ řekl Stramaccioni bez dalších podrobností. „I nadále je pro nás důležitým hráčem a je týmu nablízku, i když nehraje.“

Tvrdě jsem dřel a doufal Před měsícem ho trenér ani nebral na zápasy, v kádru pro něj neměl místo. V neděli večer fotbalista Václav Kadlec táhl Spartu za vítězstvím proti Teplicím (3:0). „Je to obrat o sto padesát stupňů," oddechl si pětadvacetiletý útočník poté, co dal v osmém kole dva góly. více

Opačný příběh prožili Václav Kadlec a Vatajelu. Zazářili a pár minut před koncem zápasu si užívali velké ovace, když byli střídáni. Přitom oba v úvodu sezony ve Stramaccioniho sestavách často chyběli.

„To je můj způsob práce,“ řekl italský trenér o Kadlecovi, který se v červenci a srpnu často ani nedostal do zápasové nominace. „Věděl jsem, že to je dobrý fotbalista, ale jeho přístup těmto kvalitám neodpovídal. Měli jsme dva nebo tři pohovory, po kterých začal trénovat na sto procent. Ukázal, co umí, a tak začal nastupovat.“

Vatajelu se zranil hned v prvním soutěžním utkání sezony v Bělehradě a do základní sestavy se vrátil až v uplynulém týdnu. Ve středu v poháru dal jediný gól pohárového zápasu ve Znojmě a teď v neděli byl u všech tří gólů proti Teplicím. „Je to víc záložník než levé křídlo, ale v určitém rozestavení právě takového hráče potřebujeme. Navíc je velmi užitečný při zahrávání trestných kopů,“ chválil italský trenér.

Zlepšený výkon trenéra potěšil, ale několikrát zdůraznil, že teď bude nutné v takovém trendu pokračovat. „Doufám, že jsme chytili formu, teď to musíme potvrdit na Dukle, abychom byli v pohodě v reprezentační přestávce a v dalším programu,“ řekl Stramaccioni.

Na Julisce se Sparta představí tuto sobotu a po reprezentační pauze ji čeká jeden ze šlágrů podzimu: v neděli 15. října nastoupí proti Plzni.