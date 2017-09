Tvrdě jsem dřel a doufal. Snad se to otáčí, věří sparťan Václav Kadlec

Potřetí za sebou nastoupil v základní sestavě, dal první dva góly sezony. A Sparta po minulém zpackaném derby na Slavii dosáhla letošního nejvyššího vítězství.

Andrea Stramaccioni o Václavu Kadlecovi Po přípravě trenér Stramaccioni nevzal Václava Kadlece na úvodní zápas sezony do Bělehradu a tvrdě ho kritizoval. Dal mi minimum šancí, ale v posledních třech duelech už ho pokaždé postavil do základní sestavy. To je prostě moje práce s hráči. Měli jsme spolu asi tři pohovory, vzhledem k tomu, jak kvalitní fotbalista Václav je, neměl dobrý přístup k tréninku. Z té naší práce se zrodilo to, kde je dnes. Když jsem viděl, jak poctivě trénuje, tak jsme ho dal do základu. Jeho místo je na hrotu. Ale je zapotřebí, aby takhle hrál dál."

Zmátořila se Sparta?

Doufejme. Asi náš nejlepší výkon sezony. První půle velmi dobrá, druhou jsme odehráli s vědomím, že jsme vedli tři nula. Zaslouženě jsme vyhráli. Dobře jsme kombinovali, stopeři to dobře odzadu kontrolovali. Nemuseli jsme se strachovat, byl to celkem poklidný zápas. Ale samozřejmě, že to z naší strany mohlo být ještě lepší.

A vy sám jste se cítil jak?

Snažil jsme se tvrdě pracovat a doufal, že se to otočí. Snad se to pomalu daří.

Při prvním gólu jste dokonce přetlačil v koncovce v malém vápně kapitána Lafatu, to se jen tak nevidí.

Oba jsme takoví vlčáci, on asi ještě větší. Šli jsme tam oba a jsem rád, že jsem ten gól dal já.

Krátce po přestávce jste vstřelil druhý. Myslel jste na hattrick?

To víte, že mě to napadlo. Ale sám jsem si to zkazil, jak jsme běžel sám na bránu a ukopl si to. Jsem dřevák.

Vnímáte, jak vás osobně podporují fanoušci?

Samozřejmě, jsem za to moc rád. Sám nevím, jak je to možné. Snažím se tam nechat všechno a vypadá to, že to lidi vidí.

Asistent Zahustel Dvě branky v jednom utkání dal Václav Kadlec loni v září v pohárovém utkání proti Interu Milán. Na stejný počin čekal do nedělního utkání proti Teplicím. Na obě mu přihrál pravý obránce Ondřej Zahustel. „Jsem hrozně, ale opravdu hrozně za Vendu rád. On potřeboval dát gól. Věřím, že se teď rozjede. Shodou okolností jsem mu na oba přihrál, z toho mám taky velkou radost, řekl Zahustel.

Přitom před měsícem se zdálo, že vás trenér Stramaccioni nechce a půjdete pryč.

Je to obrat o sto padesát stupňů. Ale nikdo není psáno, že se to nemůže zase vrátit. Nesmím polevit, pořád makat a dávat góly. Já nikdy nechtěl odejít.

Obě branky proti Teplicím byly podobné. Vatajelu centroval z levé strany, Zahustel míč vrátil před bránu a vy jste zblízka doklepl. Byly to nacvičené situace?

To nevím, jestli nacvičené. V Ondrovi Zahustelovi máme velkou sílu ve vzduchu i v centrech. A víme, že to tak můžeme využívat.

Na Slavii ztrácíte už jen dva body, na první Plzeň pořád deset a příští domácí zápas hrajete právě s ní. Jak vidíte další vývoj ligy?

Zápasů je pořád ještě. Ale taky je fakt, že Plzeň už to má svým způsobem ve svých rukách. Jestli bude hrát pořád tak dobře, tak to budeme mít těžké.