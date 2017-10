Baroš je bojovník, ale my jsme si výhru zasloužili, řekl Stramaccioni

Velké oslavy se však v neděli večer na Letné nekonaly. Sparta stejnému soupeři o tři dny dříve podlehla v domácím poháru, a také v odvetě v ligových kulisách jí hrozila ostuda.

Dvakrát ztratila vedení, dlouho se jí nedařilo využít přesilovku a vítězný gól dala až deset minut před koncem.

„Nehráli jsme úplně dobře, ale vítězství si zasloužíme,“ řekl italský trenér.

Reagoval tak na slova ostravského kapitána Milana Baroše, který Spartu označil za průměrný tým. Nebýt vyloučení, tak by podle bývalého reprezentanta Baník v Praze bodoval. „Všichni víme, jaký je Milan bojovník, ale měl by vidět, že šancí jsme měli dost a vyhráli jsme právem.“

Zápas provázely další protesty fanoušků proti klubovému vedení. Vlajkonoši opět nechali svůj tradiční sektor prázdný, jen v něm rozvinuli transparent s výzvou: „Pokud nesouhlasíte se současným děním ve vedení Sparty, opusťte od 30. minuty svá místa.“

Baroš: Tady jsme měli bodovat „Nadávali, fakt jo? Já je vůbec neslyšel, tady byla komorní atmosféra jako vždycky,“ říkal ostravský útočník Milan Baroš se smíchem po utkání na Spartě. více

„Chápu, že fanoušci nejsou se Spartou spokojení, sezona nezačala dobře a nedařilo se ani v minulých letech. Umím si představit, co cítí, ale moji hráči potřebují jejich pomoc. Jsme v těžké situaci a potřebujeme se z ní dostat,“ prosí italský trenér.

Na výzvu k opuštění hřiště však v neděli moc lidí nereagovalo. Ve třicáté minutě nastalo drobné hemžení v mnoha sektorech, ale už tak slabá kulisa tím nijak neutrpěla.

Ti, co odešli, byli ušetřeni pohledu na první míč v domácí síti.

Baník udeřil rychlou přímočarou akcí. Obrana nestíhala, Baroš zakončoval do prázdné brány na 1:1. A Sparta neudržela vedení ani na druhý pokus. Znovu nezachytila rychlý průnik, a také De Azevedo posílal míč do prázdné branky.

„Sparta se nenachází v optimální formě, je pod tlakem a my jsme toho chtěli využít,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera. „Pohárový zápas nám ukázal cestu, věděli jsme, že nemůžeme jen bránit. To by byla sebevražda.“

Na úspěch si však Baník podruhé nesáhl. K výhře však domácí tým doklopýtal až v početní převaze, vítěznou hlavičku dal po rohovém kopu Štetina.

„Sparta se po poháru hodně změnila. Postavila Rosického, a to byl to klíčový faktor,“ dodal Kučera.

Bývalý kapitán národního týmu byl rozdílovým hráčem, který držel míč a chytrými přihrávkami hledal překvapivá řešení, jak oklamat ostravskou defenzívu. „Bojoval, skluzoval, šel všem hráčům příkladem,“ řekl Stramaccioni a dodal, že na Rosického souhře s Mandjeckem a Sáčkem chce i nadále stavět.

Sparta se drží v tabulce na pátém místě. Ztrácí čtyři body na druhou Slavii i třetí Olomouc. A právě tohle je obzor, ke kterému při obrovském náskoku vedoucí Plzně teď sparťané vzhlížejí. „Všichni víme, že výkon nebyl ideální, ale máme tři důležité tři body. Pro naši psychiku je ten výsledek moc důležitý. Musíme zvednout hlavu a bojovat,“ uzavírá italský trenér.