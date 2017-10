Tady jsme měli bodovat, Sparta je průměrný tým české ligy, řekl Baroš

Dal první gól Spartě na jejím stadionu na Letné, ale radost z něj neměl. Baník po boji prohrál 2:3. „Pořád se to opakuje. Venku dáváme góly, dostáváme góly a nemáme body,“ litoval legendární útočník.

Den před utkáním oslavil šestatřicátiny, při nástupu se srdečně pozdravil s o rok starším Tomášem Rosickým, dlouholetým parťákem z národního mužstva.

„Moc mu přeju, že je fit, že zase hraje. Jsem za něj rád. Ale nevnímal jsem to jako souboj Rosický proti Barošovi, i když je pravda, že jsme tady nejstarší,“ poznamenal hostující útočník. Tím jeho vlídná slova k soupeři skončila.

Trenér Radim Kučera o Milanu Barošovi „Milan dřel na krev, v jeho věku klobouk dolů. To platí i pro Tomáše Rosického. Sám vím, když jsem dlouho hrál, že po takovém zápase, který odbojujete, jste pak dva dny jako přejetý parním válcem. S takovými hráči se musí pracovat jinak. Tak jak chválím Baryho, musím pochválit i celým tým.

Byla to nejslabší Sparta, proti které jste kdy nastoupil?

Když jsme tady ve středu vyhráli v poháru, tak jsem si od nich přečetl nějaká vyjádření, že s tímhle Baníkem vypadnout neměli. Já říkám, že s takovou Spartou jsme měli bodovat.

Je to pro vás o to větší zklamání?

Myslím si, že Sparta je momentálně průměrný tým v české lize. Až na pár výjimek má individuality, ale jako tým nepůsobí dobře. Chtěli jsme toho využít. Myslím si, že se nám to do vyloučení Granečného dařilo. Kdybychom zůstali v jedenácti, tak si myslím, že bod jsme tady určitě uhráli. Ale to je kdyby.

Vyloučení Granečného, penalta. Cítíte křivdu?

Tu penaltu jsme viděl z hloubi pole, byla odpískaná na upozornění pomezního rozhodčího. Myslím si, že by tohle měl mít v kompetenci hlavní. Viděl jsem, že se drželi navzájem, takových soubojů je ve vápně hodně, bohužel pro nás to sudí pískl jako faul. Ale vymlouvat se a hledat chyb u rozhodčího, to nebudu. Utkání to sice trochu ovlivnilo, ale už to nemá cenu řešit.

Červená karta pro Granečného v 66. minutě hru ovlivnila víc, od té doby jste se spíš už jen bránili. Souhlasíte?

Neviděl jsem, co se stalo. Ale jestli fauloval na polovině hřiště, tak to je zbytečné. Byl těžký terén, to nás hodně unavilo. Když oni hráli proti deseti, měli převahu. Byli jsme pod tlakem a doufali, že to ubráníme a že z brejku je pozlobíme. Škoda.

Jste smutný i kvůli vašim fanouškům, kteří vám vytvořili takřka domácí atmosféru?

Jsou nejlepší u nás. Jezdí za námi, podporují nás. A to jich ještě hodně zůstalo ve vlacích. Chtěli jsme i pro ně bodovat. Doufám, že jim uděláme radost příští týden. Máme osm bodů a to je po dvanácti kolech strašně málo. Už musíme vyhrávat, abychom na jaře neměli starosti.