Teplický stoper Král: Bordeaux mě láká, ale teď chci uspět proti Slavii

„Proti Spartě, Plzni a Slavii se chce každý ukázat, takže i my. Když předvedeme týmový výkon, můžeme to zvládnout,“ věřil v klubové televizi teplický stoper Alex Král, jenž byl minulý čtvrtek na testech ve francouzském Bordeaux.

Teplice - Slavia Průběh minutu po minutě dnes od 19.30

Jeho případný přesun do slavného klubu se však prozatím zasekl, protože zrovna ve chvíli, kdy se měla řešit Králova smlouva, suspendovali trenéra Poyeta za to, že se na tiskovce opřel do klubového vedení za přestupovou politiku.

„Mohlo to ztroskotat na tolika věcech, ale s tímhle nikdo nepočítal. Zklamání tam na jednu stranu je, ale čeká nás zápas se Slavií, takže musím rychle přepnout. Myslím, že to zvládám, soustředím se jen na Slavii a zbytek nechávám na agentovi,“ ujišťuje Král.

Angažmá ve slavném Girondins Bordeaux by ho však lákalo. „Mají krásný stadion, fotbal se tam hraje o pár úrovní výš, ale zase to není tak obrovský skok, abych to nemohl zvládat, což jsem přesně chtěl. Přál jsem si jít do středně silného klubu s velkými ambicemi, což přesně Bordeaux splňuje.“

Zatím je ovšem Králův transfer do Francie na mrtvém bodě, takže se soustředí jen na zápas se Slavií, kde navíc v minulosti působil. „Strávil jsem tam pět let své kariéry, takže je to určitě pro mě pořád specifický zápas. Hrál bych proti Slavii podruhé, přičemž poprvé to bylo jen na pár minut. Takže se těším moc.“

Teplice by potřebovaly po dvou porážkách se Spartou (0:4) a ve Zlíně (0:1) zabrat. „Víme, že to nemáme ideálně rozehrané, ale nemyslím si, že to je nějaká velká hrůza. Doma máme velkou podporu fanoušků, můžeme uspět,“ věří Král.

Ani Slavia po skvělém podzimním rozjezdu není v ideálním rozpoložení. Nejprve vypadla z kvalifikační fáze Ligy mistrů s Dynamem Kyjev, pak doma v lize nečekaně zakopla s Jabloncem. „Cíl je jasný. Potřebujeme získat zpátky body, které jsme doma ztratili. Teplice hrají organizovaný fotbal, mají podporu Vaněčka. Budeme se proti nim snažit hrát stejně jako na jaře,“ připomněl trenér Slavie Jindřich Trpišovský výhru 3:0 v posledním utkání minulé ligy.

Obstojí dnes Teplice lépe?