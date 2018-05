V Plzni o titul, v Praze o poháry. Liga může rozluštit všechny tajenky

Plzeň se stane mistrem, pokud v domácím utkání porazí Teplice. Slavia si pojistí druhé místo za předpokladu, že zdolá Jablonec. Kdyby pak Olomouc k tomu ještě zvítězila na Letné nad Spartou, bude třetí a zajistí si základní skupinu Evropské ligy. Jako nováček!

To Ostrava, která loni Sigmu do ligy doprovodila, se z ní po roce zase může poroučet. Boj o záchranu bude dramatický, jistotu stále nemá celkem šest týmů - společně s Baníkem jsou na tom však nejhůř fotbalisté Karviné a Brna.

Všech osm zápasů 29. kola se hraje v sobotu od 16 hodin.

Viktoria Plzeň - Teplice sobota 16.00, rozhodčí Julínek, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy

Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Čmovš, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Trubač, Rezek - Vaněček.



Byly to Teplice, které jako první tým v sezoně přibrzdily vítěznou plzeňskou krasojízdu. V 15. kole Viktorii po bezbrankové remíze vzaly první a zároveň jediné body během podzimní části, kterou jinak suverénně ovládla.

To na jaře je to úplně jiná Plzeň. Nevýrazná, utrápená, klopýtající. Kdybyste sestavili tabulku jen na základně jarních výsledků, Plzeň by byla až desátá s třemi výhrami, pěti remízami, čtyřmi porážkami a záporným skóre.

„Víme, že jaro z naší strany není výsledkově úplně optimální a jsme trošku zklamaní, že jsme si ten titul neuhráli dřív. Každopádně teď už to máme jen a pouze ve vlastních rukou, víme, že když vyhrajeme, nemusíme se dívat doleva ani doprava,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.



Plzni stačí vyhrát a je hotovo, pátý mistrovský titul má na dosah.

Teplice, které jsou osmé, v minulém kole prohrály 1:4 s posledním Brnem a od vedení klubu dostaly půlmilionovou pokutu.

„Věříme, že se již v budoucnu nebude nic podobného opakovat, jinak bychom museli přistoupit ještě k razantnějším krokům,“ prohlásil ředitel klubu Petr Hynek. „Víme, že po tom zpackaném zápase máme co napravovat. Budeme se snažit to odčinit,“ řekl teplický Tomáš Vondrášek.

Slavia Praha - Jablonec sobota 16.00, rozhodčí Královec, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Jovovič, Považanec, Trávník, Hanousek - Doležal, Chramosta.



Repríza nedávného pohárového finále z Mladé Boleslavi. Slavia tam Jablonec porazila 3:1 a ví, že si v příští sezoně zahraje minimálně základní skupinu Evropské ligy.

To Jablonec, momentálně čtvrtý tým tabulky, o ní v závěrečných dvou zápasech sezony bude muset ještě bojovat. „Splnili jsme menší cíl v podobě postupu do předkola Evropské ligy, teď je šance být výš a my se o ni musíme poprat. Ani Slavie ještě nemá jistou druhou příčku, zaručující kvalifikaci Ligy mistrů, určitě nás čeká těžké utkání. Budeme bojovat,“ slíbil Petr Rada, trenér Jablonce.

Utkají se dva nejlepší týmy jara. Slavia má pořád teoretickou naději na titul, pokud Plzeň v obou zbývajících kolech zaváhá. A Slavia bude vítězit.

„Reálné je v naší lize všechno, ale my musíme v sobotu porazit Jablonec. Na rovinu, Plzni stačí vyhrát jeden zápas a má na to dva pokusy. Nemáme to ve svých rukách. Někdy, když koukáte úplně vysoko, může vám něco utéct skrz prsty. Reálné je druhé místo,“ uvedl kouč Jindřich Trpišovský.

Sparta Praha - Sigma Olomouc sobota 16.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Kulhánek - Stanciu, Kanga, Plavšič - Lafata, Šural. Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček.



Nejen rozlučka s Davidem Lafatou, sparťanským kapitánem a střelcem.

Spartě jde proti Olomouci o víc. Na rivala z Hané, kterému momentálně patří třetí příčka, ztrácí tři body. „Nejdůležitější je zvítězit a získat tři body. Pokud by se nám to povedlo o dva nebo o tři góly, bylo by to ještě lepší,“ uvedl záložník Nicolae Stanciu.

Pražané totiž na podzim prohráli se Sigmou 0:1 a potřebují si s ní vylepšit vzájemné zápasy. V domácím prostředí se jim v poslední době výsledkově daří - poslední tři zápasy tam zvládli stoprocentně.

„Sparta je obrovský favorit, byť je v tabulce za námi. Oni musí a my chceme,“ prohlásil trenér Václav Jílek, který dřív ve Spartě působil, zatímco domácí kouč Pavel Hapal dobře zná prostředí v Olomouci.

„Určitě nechceme na Spartě ten zápas jen nějak odehrát a spoléhat na poslední zápas. Mužstvo má sílu, nějak se prezentuje a nebudeme to měnit kvůli soupeři,“ dodal Jílek.

Karviná - Baník Ostrava sobota 16.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Panák, Šisler - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Diop.



Klíčový zápas v boji o záchranu. Kdo ho nezvládne, stane se velkým adeptem na sestup. Pokud vyhrají hosté, Karviná se před ně už nemůže dostat a Baník je zachráněn.

Šance Karviné by se ocitla v oblasti teorie. Mohla by pod sebe srazit ještě Jihlavu, s níž se utká v posledním kole. Nebo Zlín, s kterým má lepší vzájemný zápas a momentálně o tři body méně.

Má to však ještě podmínku, že Jihlava a Zlín by v sobotu musely prohrát v Brně, resp. na Slovácku. A pak by si to Karviná rozdala v poslední kole kdo s koho.

Karviná má lepší vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti o pořadí rozhodují, i se Zlínem a Brnem. S Baníkem na podzim prohrála.

Co teď?

„Myslím si, že takový vzájemný zápas oba kluby nepamatují. Bude to dost pikantní, jde o hodně. Důležitým faktorem bude kvalita v zakončení,“ řekl trenér Karviné Josef Mucha.



„Zatím to všechny týmy mají ve svých rukách, tedy s výjimkou Brna. Bude to znovu devadesát minut války. My si hlídáme jen náš tým, abychom byli dobře připraveni, my si to musíme uhrát sami,“ dodal kouč Ostravy Bohumil Páník.

Zbrojovka Brno - Vysočina Jihlava sobota 16.00, rozhodčí Franěk, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí - Škoda - Růsek. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Urblík - Fulnek, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks.



Poslední Brno v minulém kole zvítězilo v Teplicích (4:1) a zažehlo naději, byť má jen matematické šance. Jaké?

Především musí vyhrát oba své zápasy nad Jihlavou a Ostravou. Zároveň musí doufat, že Jihlava v posledním kole podlehne doma Karviné a Baník v sobotu v Karviné nezvítězí. Pak by sestupovaly Jihlava a Baník.

Nebo, Brno se zachrání na úkor Baníku a Karviné za předpokladu, že jejich vzájemný zápas skončí remízou a Karviná v posledním kole prohrát či remizovat v Jihlavě...

„Netrávím čas nad tabulkou, nehledím na to, je tam hodně otazníků. My potřebujeme zdolat Jihlavu, to je základní podmínka. Pak můžeme kalkulovat dál. Navíc je to poslední domácí zápas sezony, je potřeba jej zvládnout, i když to nebude jednoduché,“ uvedl trenér Brna Roman Pivarník.

Jihlava se mohla vyšvihnout nad třicetibodovou hranici, která zpravidla stačí k ligové záchraně, před týdnem. Jenže v domácím utkání smolně podlehla Spartě (0:1).

Slovácko - Fastav Zlín sobota 16.00, rozhodčí Marek, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Krejčí, Reinberk - Janošek - Navrátil, Sadílek, Machalík, Petr - Kubala. Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Železník.



Slovácko má třicet bodů, Zlín devětadvacet. Když utkání skončí remízou, domácí jsou zachránění, hosté k absolutní jistotě potřebují dva body.

„Budeme chtít odvést co nejlepší výkon na hranici našich možností. Stejně jako v minulém kole v Plzni, kde jsme obrovskou vůlí a bojovností získali cenný bod. Chceme spoléhat na ofenzivní hru,“ uvedl kouč Slovácka Michal Kordula.



Tým z Uherského Hradiště ve dvanácti jarních zápasech dostal jen šest gólů, s Jabloncem má po zimní pauze nejlepší defenzivu.

„Potřebujeme na Slovácku bodovat, abychom už konečně měli v posledním kole klid se záchranou. Bohužel naše obrana hodně chybuje, na což doplácíme lacinými góly,“ řekl Vlastimil Petržela, trenér Zlína, který má naopak na jaře nejhorší obranu v soutěži. Dostal už třiadvacet gólů.

„Už by nás konečně měla opustit smůla, která nás v posledních zápasech provází. Obavy o záchranu nemám. Věřím, že situaci zvládneme, ale jsou to nervy,“ přiznal.

Slovan Liberec - Bohemians sobota 16.00, rozhodčí Dubravský, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy

Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Bosančič, Havelka - Wiesner, Oscar, Pilař - Pulkrab. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Švec - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Vaníček - Nečas.



Domácí loučení pro libereckého trenéra Davida Holoubka a jeho asistenty, kteří nesplnili jarní cíle a nedovedli Slovan do pohárové Evropy.

„Strašně moc bychom chtěli naše krátké působení zakončit v posledním domácím utkání vítězstvím. Optimismus nám dává i dobrý výkon naposledy na horké půdě v Ostravě, kde jsme získali bod. Poslední dva zápasy doma jsme prohráli, celkově jsme nevyhráli už šest zápasů, takže chceme zase zažít pocit vítězství a s našimi fanoušky se rozloučit úspěšně a v dobrém,“ uvedl asistent trenéra Miroslav Holeňák.

Bohemians před týdnem poprvé na jaře prohráli doma, když nestačili na Mladou Boleslav (1:3). V tabulce jsou na sedmém místě, ale klidně ještě mohou svého sobotního soupeře předstihnout.

„Popereme se o to. Mají v týmu zkušené i mladíky, kteří pochází především ze Sparty. Nyní prožívají takové horší období, měli dobrý vstup do jarní části, ale pak se výsledkově zadrhli. My jsme na tom podobně, od výhra nad Plzní jsme tři body nezískali, ta série už je dlouhá,“ řekl hostující kouč Martin Hašek.

Mladá Boleslav - Dukla Praha sobota 16.00, rozhodčí Ginzel, na podzim 1:4 Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Chaluš, Křapka - J. Rada, Matějovský - Konaté, Valenta, Ladra - Komličenko. Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Bilovský - Brandner, Néstor, Holík - Holenda.



Minulý týden získaly jistotu záchrany. Mladá Boleslav s Duklou mohou závěr ligové soutěže dohrát v klidu, bez stresu.

„Určitě se nám teď bude hrát lépe. Ale není to tak, že nám o nic nejde, chceme být v tabulce co nejvýš. Navíc se nám doma nedaří, tak bychom se chtěli s fanoušky rozloučit vítězstvím,“ řekl mladoboleslavský obránce Matěj Chaluš.

„My bychom zase rádi vylepšili venkovní bilanci. Stále máme o co hrát,“ upozorňuje kouč Jaroslav Hynek. Na podzim měl vzájemný duel jednoznačný průběh, Dukla porazila Boleslav 4:1.