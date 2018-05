Výhra o dva góly a nejlépe Lafatovy, to je ideální scénář Sparty proti Sigmě

Třetímu nejlepšímu střelci české i československé historie patří před zápasem veškerá pozornost – nejen Sparta vzpomínala na jeho nejhezčí góly a slavné momenty. Děkovali mu bývalí spoluhráči i příznivci.

„Věřím, že ti fanoušci připraví takové loučení, jaké si zasloužíš,“ prohlásil pro klubovou televizi záložník Bořek Dočkal. „Díky za všechno, co jsi pro Spartu udělal!“ připojil obránce Jakub Brabec.

„Zasloužíš velký respekt a uznání nejen od sparťanů, ale od celé fotbalové veřejnosti. Moc díky,“ dodal trenér Vítězslav Lavička, pod jehož vedením Lafata v sezoně 2013/14 získal svůj jediný ligový titul.

Slova chvály zazněla také od klubového majitele Daniela Křetínského. „Lafi, díky moc. Díky za ty góly, za tu práci, za obrovskou touhu vítězit. Doufám, že budeš příkladem pro ostatní, tuto kombinaci schopností má málo hráčů. Schopnost uspět, být hvězdou, zároveň pracovat a mít touhu vítězit. To je něco, co bychom ve Spartě potřebovali i poté, co odejdeš - a doufám, že to budeme mít.“

Šestatřicetiletý útočník se ve Spartě stal legendou. Začátkem května však oznámil, že se po sezoně s profesionálním fotbalem rozloučí. Znamená to, že už mu nezbývá moc prostoru na zaokrouhlení gólů v české lize na číslo 200.

Chybějí mu dva zásahy. Dva duely před koncem. Ten scénář se přímo nabízí: kdy jindy vstřelit potřebné dvě branky než ve svém závěrečném domácím utkání?

Sparta Praha - Sigma Olomouc sobota 16.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:1. Vysílá ČT 2. Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Kulhánek - Stanciu, Kanga, Plavšič - Lafata, Šural. Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček.

Vzhledem ke zraněním Václavů Kadlece s Drchalem navíc velmi pravděpodobně David Lafata do střetnutí s Olomoucí naskočí. Spartě v něm jde o hodně, může se i přiblížit přímému postupu do základní skupiny Evropské ligy, který slibuje třetí příčka.

Tu aktuálně obývá právě Olomouc, na níž pátá Sparta ztrácí tři body, o jeden více než čtvrtý Jablonec, který v sobotu hraje souběžně v Edenu proti Slavii. V posledním kole pak Sparta hraje na Bohemians a Olomouc s Mladou Boleslaví.

Aby Sparta svého sobotního soka předstihla, měla by vyhrát o dva góly. Při rovnosti bodů jsou prvním rozhodujícím kritériem vzájemné zápasy a skóre v nich. Podzimní duel vyhrála Sigma 1:0, čili například vítězství 2:0 by domácím dalo jistotu, že v případě totožného bodového zisku skončí v tabulce nad Olomoucí.

Při domácí výhře o jednu branku by byl rozdíl ve skóre ve vzájemných duelech stejný a rozhodoval vyšší rozdíl v gólech za celou sezonu, který u obou klubů aktuálně činí sedmnáct branek. Pokud by i tento údaj byl po závěru soutěže shodný, výš by se umístil tým s lepším útokem, což je momentálně Sparta (42 ku 38).

„Musíme prostě dát co nejvíc gólů,“ uvědomuje si středopolař Guélor Kanga.

Sparťané jsou na Letné téměř nepřemožitelní, z posledních 25 ligových utkání prohráli na svém stadionu jen jednou – v říjnu 0:1 s Plzní.

„Ve většině domácích zápasů jsme hráli velmi dobře a vytvořili si hodně šancí. Očekáváme, že to samé předvedeme v sobotu,“ burcuje Nicolae Stanciu. „Nebyla to zrovna povedená sezona, musíme to aspoň trochu zachránit a vybojovat si místo v Evropské lize,“ dodal sparťanský záložník.