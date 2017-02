Hrajme fotbalovou ligu dřív a v létě, vyzývá šéf soutěže Svoboda

Co už jste stihli udělat?

Otázka úpravy hracího modelu, a s tím spojená úprava termínové listiny, se na úrovni ligových klubů velmi intenzivně řeší poslední tři až čtyři měsíce. Nevnímám to ale jako něco revolučního. Chceme v létě začínat dřív, což je dáno tím, že se zvýšeným počtem zápasů budeme potřebovat víc termínů. Je to logický krok, protože máme dvě velmi dlouhá přípravná období.

To je pravda.

Hráči se permanentně na něco připravují, ostrá sezona je pak relativně krátká. V souvislosti s novým hracím modelem s tím zkusíme pohnout a udělat konkrétní krok.

Navrhované změny Fotbalová liga by měla mít od sezony 2018–19 nový herní formát i termínovou listinu. Změny však musí nejdřív schválit kluby. Co je v návrhu? Základní část ligy se bude dál hrát na 30 kol, pak se tabulka rozdělí na tři skupiny. Body ze základní a nadstavbové části se sčítají. Prvních šest týmů bude hrát o titul a poháry, celkům na 7. až 10. místě půjde o baráž o Evropskou ligu, zbytek hraje o záchranu. Kvůli vyššímu počtu zápasů i lepší rozehranosti pohárových zástupců by liga měla začínat v půlce července. Tato sezona začala 29. července.

Takže s termínovou listinou by se hýbalo od přespříští sezony?

Ano. Budeme to projednávat 21.února na Ligovém grémiu klubů. Pakliže se na tom kluby shodnou, bylo by to od sezony 2018/19.

Je někdo vyloženě proti?

Cítím většinovou podporu ke změně přistoupit, i když ne všechny kluby v první a druhé lize mají na všechno stejný názor. Že však máme krátkou sezonu, málo zápasů a dlouhé přípravné období, na tom se většinou shodneme. Na druhou stranu kluby, které hrají evropské poháry, nebo reprezentanti mají zase svůj pohled na věc. Je třeba najít vhodný kompromis.

Kdy by tedy v budoucnosti měla liga začínat?

V polovině července, zhruba o dva týdny dřív než teď. Lidé volají, aby se hrál fotbal v létě, a já jim rozumím. Konec sezony na jaře je jasně ohraničený finálovým zápasem Ligy mistrů, po kterém následuje reprezentační přestávka. Sezonu tedy tímhle směrem natáhnout nelze. Jednou za dva roky je mistrovství světa, Evropy, malé Euro. To se liga prostě hrát nedá. Jestli chceme ligu „natáhnout“ do léta, tak maximum možného je půlka července. Rovněž konec podzimu je potřeba zarámovat koncem skupinových fází Ligy mistrů a Evropské ligy, což je v první polovině prosince.

A co začátek jara? V této sezoně liga pokračuje od 18. února.

Začátek jara by byl jako doposud. Je potřeba si uvědomit, že česká termínovka se odvíjí od té mezinárodní FIFA. Je sice nevýhoda, když jde český klub do jarní části pohárů a první ostrý zápas je právě ten pohárový, ale s tím moc neuděláme. Hrát ligu v lednu nebo počátkem února je v našich klimatických podmínkách nesmysl. O čem se můžeme bavit, je to, jestli má liga skončit týden před finále Ligy mistrů, nebo o víkendu, kdy se finále hraje.

A váš názor?

Není úplně ideální, aby měla ligová soutěž vyvrcholení o víkendu, kdy ho má i Liga mistrů. Pozornost médií i fanoušků by se tříštila. Je asi zbytečné jít do soupeření s finálovým zápasem takové soutěže. Ale stát se to může, není to dogma.

Letní pauza je pro kluby hlavním obdobím pro zapracování posil. Nebyly z tohoto pohledu kvůli zkrácení letní přípravy námitky?

Je to poměrně nová věc, kluby se na ni budou muset připravit. Letní přípravy by se měly koncipovat trochu jinak. Jejich správné uchopení bude nová disciplína, ale kluby jsou schopné se s tím popasovat.

Co na tyhle změny říkají Sparta a Plzeň, které mají kvůli pravidelným účastem v pohárech nejnabitější termínovou listinu?

Považují za výhodu, že do kvalifikací budou moct vstoupit rozehranější z ligy. To, o čem se tady bavíme, je návrh, který vznikl na půdě Ligového výboru. Pokud schválíme nový formát ligy, musíme prodloužit sezonu, a to považuji za správné. A jsou jen dvě možnosti: o hraní v únoru už byla řeč, takže za mě je lepší hrát v létě. Nepovažuji za komplikaci, aby sezona začala o dva týdny dříve a hlavní přípravné období se přesunulo do zimy. Týmy už dnes běžně létají na soustředění na Kypr či do Turecka. Když srovnáte náklady na letenky dnes a před deseti patnácti lety, tak je to výrazně dostupnější, stejně jako ceny hotelů mimo sezonu. Když si k tomu připočítáte náklady na údržbu zasněžených ploch u nás, případné vyhřívání trávníku, tak ten rozdíl už není tak dramatický. Je to logický trend.

Během ledna, měsíc před startem jara, vám bylo vyčítáno, že ještě nebyly přesné termíny prvního jarního kola. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík k tomu na Twitteru připojil tuto ostrou reakci: „Hovoří se o potřebě reforem na zvýšení návštěvnosti, a přitom nefungují základní prvky slušnosti k fanouškům. Nekompetence, či úmysl? Ostuda!“ Co jste na to říkal?

Nebudu reagovat na něčí vyjádření na Twitteru. Je se však třeba držet faktů, a ne dojmů. Aktuálně máme smluvně ošetřeno, že společnost Pragosport, která má zakoupená práva na ligu, má povinnost nám s předstihem sdělit, které zápasy budou vysílány v televizi. Podle toho se pak stanoví ligový program. To v tomto případě bylo s rezervou dodrženo. Není to tak, že by ředitel ligy nebo někdo jiný něco zanedbal nebo něco nechával na poslední chvíli.

S jakým předstihem musíte oznámit termíny?

Je to 25 dní předem. Z hlediska smlouvy byly tedy termíny dodrženy. Pakliže chceme termíny oznamovat dva měsíce dopředu, můžeme to zkusit řešit, ale myslím, že by to bylo řešitelné obtížně. A to nejen z důvodu na straně televizních společností, ale zejména na začátku sezony je to problém na straně klubů, které hrají kvalifikace.

Takže vás pan Tvrdík osobně nekontaktoval?

Ne. Všichni ve fotbale na mě mají kontakt, jsem připravený se kdykoliv s kýmkoliv potkat, všechno vysvětlit. Máme nějak nastavené smlouvy, které vycházejí z oprávněných potřeb a požadavků našich partnerů, v tomto případě televizních společností. Z naší strany bylo všechno dodrženo a je v souladu s našimi smluvními závazky. To je všechno, co k tomu můžu říct.

Myslíte, že už teď v únoru schválíte nový model ligy i se změnou termínové listiny?

Bude to jeden z bodů jednání a nechci předjímat stanovisko. Bude záležet jen na tom, jestli budou kluby ochotné se k tomu závazně postavit už teď, nebo budou potřebovat něco dovysvětlit, rozpracovat. To je z mého pohledu hodně důležitá a zásadní věc. Chci, aby všechny kluby věděly, o čem to je, proč to je, a byly s tím ztotožněné. Nechci nový model prosazovat na sílu nebo to řešit nějak zákulisně.

A platí návrh, že se liga po základní části rozdělí na tři skupiny v počtu 6-4-6?

Ano, ale ještě řešíme otázku prostřední skupiny. Původní návrh vycházel z varianty, že bude hrát každý s každým jednokolově, ale jsou i další návrhy, které budeme řešit na jednání Ligového výboru. Abychom mohli začít v sezoně 2018/19 se změnami, musíme je schválit do 30. června 2017. Nejsme pod časovým tlakem, nechci nic uspěchat.