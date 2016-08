Jinde než ve Zlíně bych v mém věku už ligu asi nehrál, ví Hubáček

Na začátku prvoligové kariéry byste asi neřekl, že to dotáhnete k takové metě, že?

Byl jsem Zlíňák a my jsme postoupili, když mi bylo 25 let. Chtěl jsem hlavně hrát první ligu a o takových číslech jsem nepřemýšlel.

Ani o tom, že vydržíte do 39 let?

Nikdy jsem moc neplánoval. Jenom jsem chtěl hrát fotbal. Že bych si nějak lajnoval kariéru, to ne. Rozhodoval jsem se podle toho, co přišlo.

Co mladí, nedobírají si vás, co ještě děláte na hřišti?

Jasně. Jsou drzí pořád, ale to je jen takové kočkování, sranda.

V čem je recept vaší fotbalové dlouhověkosti?

Důležité je zdraví, od toho se všechno odvíjí. Pak jde všechno snáze. Žádné vážné zranění jsem neměl. Loni zlomenou ruku, ale to je nefotbalové zranění. Kolena a kotníky drží. Zdraví mi umožnilo hrát tak dlouho. Člověk to má asi v sobě. Nebýval jsem ani moc nemocný.

Jak moc se změnil za těch patnáct let ligový fotbal?

Teď je to hlavně o mladých. Hra se celkově zrychlila, ale že by byl až tak zásadní rozdíl, to ne.

A co kvalita soutěže?

Když jsem začínal, tak tady hrálo více kvalitnějších hráčů. Odcházeli do zahraničí v pozdějším věku. Když teď někdo vylétne, tak je okamžitě v cizině. Ale zase je tady více cizinců. Za mě tady byli hlavně Slováci, ale ty neberu jako zahraniční.

Nemrzelo vás, že vás zahraniční angažmá minulo?

Nad tím jsem nepřemýšlel. Byl jsem ve Slavii, když se jí dařilo. Nebyl důvod odcházet. Nabídka nepřišla a ani jsem se o to nijak nezajímal. Byl jsem spokojený ve Slavii, bylo mi tam dobře. Jsem domácí typ.

Vybavíte si z těch 300 utkání nějaké konkrétní?

Většinou si člověk vzpomene na ta, která se nevyvedla, nebo se naopak podařila. Třeba derby se Spartou - vlastní gól a do toho ještě pár chyb. Nejkrásnější zápas byl, když jsme získali se Slavií po 16 letech titul na novém stadionu. I když jsme s Jabloncem hráli 2:2, atmosféra byla parádní.

Hrál jste jenom za Zlín a Slavii. Komu patří vaše srdce?

Jsem Zlíňák, narodil jsem se tady, takže Zlín. Ale ve Slavii jsem byl osm let a největší úspěchy jsem získal tam. Slavie je mi také hodně blízká.

Kdykoliv tam přijedete, fanoušci vás vyvolávají. Vnímáte jejich přízeň?

Je to příjemné, nebudu říkat ne. Asi jsem tam odvedl nějakou práci. Je to i délkou, jakou jsem tam strávil. Slávističtí lidé nezapomínají a dokážou to ocenit.

Měl jste to jako Moravák ve Slavii těžší?

Začátky byly obtížnější. První půlrok to bylo hledání a trápení. Pak jsem si zvykl, i na nové prostředí, a bylo to v pohodě.

Věřil jste, že si ještě zahrajete doma nejvyšší soutěž, když jste se vracel do Zlína?

Přál jsem si to. Že se to povedlo, bylo i dílem štěstí, že jsme postoupili ze třetího místa. Podařilo se a každý si to užívá.

I vy z pozice náhradníka?

Sestava je daná. A když se člověk podívá na hru, není důvod, aby se něco měnilo. Hráči, kteří nehrají, čekají a jsou k dispozici, kdyby bylo potřeba.

Zlín vede po pěti kolech ligu. Co na to říkáte?

Je to hodně příjemný šok. Když to vydrží co nejdéle, budeme jenom rádi. Každý ví, že favorité jsou jinde. Vždycky na tým přijde krize, ale doufám, že jsme si ji vybrali na jaře.

Užil jste si v zápase s Karvinou aplaus, když jste šel těsně před koncem na hřiště?

Myslím, že lidi spíše tleskali Damemu Diopovi, že dal dva góly. Odehrál výborné utkání a potlesk si zasloužil.

Po minulé sezoně nebylo jasné, zda budete pokračovat. Měl jste záložní plán, kdyby to nevyšlo?

Bavili jsme se o tom, jak bychom mohli dál spolupracovat. Cítil jsem se dobře, dohodli jsme se do konce podzimu. V jiném klubu bych v mém věku už asi první ligu nehrál. Ve Zlíně je to specifické, je to rodinný klub. Ale člověk to nemůže dostat zadarmo, musí se snažit.

Máte vizi, co dál po kariéře?

Možná zůstanu u fotbalu. Věnuju se mu většinu života. Uvidíme, až tak moc neplánuju.

Co by vás lákalo?

Poznat fotbal z druhé strany by nebylo špatné. Táhlo by mě to ven - trénovat. Nevím, jestli bych vydržel v kanceláři. V realizačním týmu jsou bývalí hráči, nebo vyloženě Zlíňáci, kteří se starají o klub. To je v pořádku.