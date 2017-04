Zkazili jsme to. Do Evropy už vede cesta jen přes pohár, uznal Štípek

Sám se podílel na vedoucím gólu domácích. Štípek převzal přihrávku od Vukadinoviče, zpětnou přihrávkou našel v pokutovém území spoluhráče Josefa Hnaníčka a ten se pěkně trefil z voleje.



„V tu chvíli to ale prostě musíme dohrát. Nasadit životy, abychom to nějak ukopali,“ mrzelo zlínského záložníka.



Proč se to nakonec nepovedlo?

Těžko říct. Mně přišlo, že to máme pod kontrolou. Nejdřív to asi nebyl moc hezký fotbal, hodně bojovný se spoustou nepřesností. Ale pak jsme dali gól, měli jsme i další příležitosti, jenže jsme se tím vedením nechali nějak ukolébat. A pak dostaneme dva góly ze dvou centrů, to snad ani nebyly šance. Hrozný. Musíme si to rozebrat.

Rozhodil vás příchod útočníka Magery? Bez něj na hřišti si Boleslav skoro žádnou šanci nevytvořila.

Dal nám góla, takže asi rozhodil. Nevím, co na to odpovědět.

Zavřeli jste si porážkou dveře do Evropy z ligy?

Asi ano. Teď už je ve hře jen ten pohár. Chtěli jsme to zvládnout, abychom měli šanci na obou frontách, ale po tom strašném závěru už je pouze jedna cesta.

Jak teď budete hledat motivaci do ligy?

Nemůžeme nechat ligu stranou, to bychom tu soutěž urazili. Je však jasné, že pohár je pro nás prioritní. Musíme se soustředit na finále a zvládnout ho. Hlavně nehrát jako dneska, to pak v žádný Evropě nebudem.