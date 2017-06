Ve Zlíně mají miliony, posily na novou sezonu ale zatím nedorazily

Kdyby si mohl sám vybrat, vrátil by se do mateřského Zlína. Útočník Tomáš Poznar však patří Plzni, která by ho raději viděla v Brně, odkud získala Jakuba Řezníčka.

I proto je výčet posil jediného jistého českého účastníka skupinové fáze evropských fotbalových pohárů skromný – v kolonce příchodů svítí pouze jméno bosenského ofenzivního záložníka Adnana Džafiče.

„Nervózní z toho nejsme,“ pronesl manažer týmu Zdeněk Grygera, kterého tvorba nového mužstva nyní zaměstnává na více než plný úvazek.

Na telefonu je každou chvíli, s majitelem klubu Zdeňkem Červenkou a trenérem Bohumilem Páníkem se scházejí téměř každý den. Ve čtvrtek se Grygera chystá jet jednat do Prahy.

„Máme toho hodně rozdělaného, jenže většina hráčů je na dovolené, takže to řešíme zprostředkovaně. Snažíme se to popohnat. Věříme, že na konci týdne budeme vědět už něco konkrétního,“ přeje si manažera Zlína.

Letošní vítěz národního poháru si vytvořil dlouhý seznam posil. Už teď v něm musel škrtat. Záložník Tomáš Pilík upřednostnil před zlínskou nabídkou Brno, jablonecký útočník Tomáš Wágner preferuje karvinskou štaci.

„Proč, to už jsme nezjišťovali. Je to každého věc a u nás to bylo vždycky postavené tak, že zájem musí být oboustranný. Nikoho přemlouvat nebudeme, to se vymstí,“ podotýká Grygera.

Bosňan Adnan Džafić z Táborska je zatím jedinou jistou posilou Zlína.

Za samotnou účast ve skupině Evropské ligy má přitom klub garantovaný zisk 70 milionů korun, který hodlá zlínský boss Červenka investovat do týmu. „Ne pro všechny hráče jsou evropské poháry lákadlem,“ konstatoval Grygera.

Pro teplického tahouna Martina Filla je vidina zápasů na mezinárodní scéně přitažlivá. Jenže na Stínadlech má platnou smlouvu. „Jsme ve spojení s jeho agentem, k přímému jednání klubů zatím nedošlo, ale vidím to pozitivně,“ naznačil Grygera.

Ve Zlíně mají také zájem o svého exkapitána Poznara, s nímž už v Plzni staronový kouč Vrba nepočítá. „Vím o tom, rád bych se vrátil, ale záleží na Plzni,“ pravil Poznar. „Její stanovisko zatím neznáme,“ doplnil Grygera.

Zlín testoval také možnost comebacku Štěpána Koreše, který loni jako volný hráč zamířil do pražské Dukly. „Dařilo se mu tady, hodil by se nám, ale pro tuto chvíli je pro nás nedostupný,“ informoval Grygera.

Ve Fastavu čekají rovněž na vyjádření stopera Víta Beneše, který po sedmi letech dobrovolně končí v Jablonci. „Určitě nebudeme mít na začátku přípravy kompletní kádr, ale stěžejní body chceme mít vyřešené. Mužstvo pak můžeme dotvořit,“ plánuje Grygera.

Jasno je naopak o složení realizačního týmu. Na místo asistenta Bronislava Červenky nastoupí Jan Kameník, který naposledy působil u juniorky v Jihlavě. „Zabere široké spektrum práce – na hřišti, při sledování soupeřů, při rozborech. Umí dva cizí jazyky, což jsme při účasti v Evropské lize preferovali. Je mladý, pracovitý a navíc z regionu,“ připomíná Grygera, že Kameník pochází z Otrokovic.

Se Zlínem zahájí přípravu 19. června.