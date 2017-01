Zlínští fotbalisté vyzvou i bulharského účastníka Ligy mistrů

„Když s námi chce hrát Razgrad, tak je to fajn a více to komentovat nemusíme,“ těší trenéra Bohumila Páníka skladba přípravných duelů v Antalyi.

Pro pětinásobného bulharského šampiona, který vyřadil v posledním předkole Ligy mistrů Plzeň, bude zápase se Zlínem přípravou na 3. kolo Evropské ligy. Bohaté zkušenosti s evropskými poháry má také Almaty, jehož kádr je nabitý kazašskými reprezentanty.

Zlín letí stejně jako loni do letoviska Belek a Páník už bude u Středozemního moře ladit sestavu na úvodní jarní kolo v Liberci.

„Moc neobsazených míst už není,“ naznačil Páník, že začíná mít o ideální jedenáctce jasno.

Otevřený je především post levého záložníka, kde dostává hodně příležitostí mladý odchovanec Masař. Jeho výhodou je silná levačka, na podzim hrál Zlín na levé straně s praváky.

„Umí do míče švihnout. Takové tvrdé agresivní nákopy Beauguel potřebuje,“ zmínil Páník francouzskou posilu do útoku, která se poprvé ukázala v pátečním zápase s polským Górnikem Zabrze. „Je to typ, který jsme neměli. Rozrážeč ve velkém vápně, pracuje i běžecky, rozumí si s Diopem. Kvůli lehčím zdravotním problémům z předchozích dnů hrál jen poločas, jeho výkon půjde nahoru.“

Byť měl dvě slušné možnosti skórovat, brankově se zatím neprosadil. Jediný gól utkání s Górnikem zaznamenal v 81. minutě Janíček.

„Soupeři vyhovoval silový styl, který předvádělo první mužstvo. Když tam přišli menší, pohybliví hráči, tak už s námi měli problémy. Vnesli tam vířivý a rychlý pohyb,“ shrnul Páník.

Jeho výběr tak vyhrál po třech zápasech. Do Turecka bere 21 hráčů včetně dvou brankářů, kádr je po odchodu Jordana uzavřený. Do útoku počítá Páník i s uzdraveným Fantišem.