Zlínské posily pro Evropskou fotbalovou ligu: Hronek a Mehanovič

„Soupiska pro Evropskou ligu by se už měnit neměla,“ zmínil Grygera, že klub musí do sídla evropské federace UEFA zaslat do dnešní 16 .hodiny seznam 25 hráčů. Pak už nemůže nikoho doplnit.

Ve čtvrtek před osmou hodinou večer Grygera čekal už jen na předjednaný oficiální souhlas Sparty s půlročním hostováním Vukadinoviče. Srbský záložník by tak už v pátek mohl znovu nastoupit za Zlín, odkud v červnu přestoupil do Sparty.

Fastav se od 10.30 hodin střetne v modelovém utkání na Letné s druholigovými Vítkovicemi. Jisté je, že do něho nezasáhne Hronek, který si z posledního ligového zápasu Jihlavy odnesl natažené tříslo.

„Petr je komplexní fotbalista – hodně naběhá, je poctivý, operuje na velkém prostoru, dovede se dostat do zakončení i dobře bránit,“ charakterizoval Grygera odchovance Sparty.

Hronek se upsal Zlínu na tři a půl sezony, jen o půl sezony kratší je kontrakt bosenského záložníka Mehanoviče. ̈

Mirzad Mehanovič

„Jejich přestupem řešíme nejen posílení na Evropskou ligu, ale také budoucnost. O oba hráče jsme stáli, chceme, aby tady strávili delší dobu,“ pravil Grygera.

Zatímco za Hronka zaplatil Zlín podle informací MF DNES 5,5 milionu korun, Mehanovič přišel jako volný hráč. V Jablonci rozvázal po vzájemné dohodě v pondělí smlouvu poté, co ho naštvalo střídaní o poločase – shodou okolností v duelu se Zlínem.

„Bavili jsme se o tom, ale nemám pocit, že by byl problémový,“ podotkl Grygera. „Je to kreativní hráč, který může nastupovat v záloze i na pozici podhrotového útočníka. Dovede být gólový, čekáme od něho nadstavbu.“

Zlín mohl zapsat na soupisku pro evropské poháry také brankáře Zlámala, jehož transferkatrta přišla z Turecka. V kádru zůstal i útočník Jean-David Beauguel, jenž léčí bolavá záda doma ve Francii. Do Zlína se má vrátit příští týden.

Klub naopak ze seznamu vyškrtl záložníka Holíka, který zamířil do Dukly Praha, a útočníka Fantiše, jenž bude hostovat v Příbrami.