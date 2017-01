Přestup Hájka do Plzně je na spadnutí, Zlín otestuje Dána

„Plzeň se neodmítá. A když přijde nabídka, tak bych ji chtěl využít,“ povídal v pondělí klíčový hráč výběru kouče Bohumila Páníka.

Hájek by byl druhým hráčem Zlína, který by se do Plzně přesunul v rozběhnuté sezoně a shodou okolností znovu kapitán mužstva. Na podzim zamířil do Viktorie útočník Tomáš Poznar.

Ve Zlíně jsou na alternativu bez Hájka nachystaní. „Chodí nám spousta nabídek a jsou tam i stopeři. Je z čeho vybírat. A máme v kádru hráče, kteří se mohou posunout na post stopera. I Bačo dokázal, že může ligu hrát,“ zmínil Páník talentovaného mladíka z vlastní líhně.

Zlín přišel už dříve o nejlepšího podzimního střelce Harbu, aktivní je ale také ve shánění posil. Na dnešním tréninku se má hlásit hráč z Dánska, jehož předchází pověst podobného rychlíka, jakým je Vukadin Vukadinovič. Ten zatím zůstává v kádru Zlína.