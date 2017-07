2:2 s Fulhamem? Poučné utkání, říká zlínský trenér Páník

„Bylo to pro nás poučné utkání, aby si hráči uvědomili, že v evropské lize je čeká něco jiného než v české,“ říkal po prvním ze dvou testů na soustředění v Polsku.

V čem jste se poučili?

Velký fotbal na evropské úrovni je o dvou dotecích, okamžitém zatlačení. Soupeři neztrácejí balony, jsou vždycky připravení, těžko se jim odebírá. S takovým týmem nehrajete každý den. Fulham je vyspělé mužstvo s širokým kádrem. V první půlce byli obrovsky silní, první dvě minuty nám nepůjčili balon. Pořád si ho strkali, hledali cestu k naší obraně. Mentálně to musíte ustát. Snažili jsme se je eliminovat výbornou organizací hry a až na jeden okamžik se nám to dařilo. Také jsme měli momenty, kdy jsme drželi míč a mohli být nebezpeční.

Statisticky jste měli jasně navrch – na střely jste vyhráli 15:5, na rohy 7:1. Byli jste nebezpečnější?

Zápas měl podobný průběh jako Superpohár se Slovanem. Ve druhé půlce jsme to rozbalili. Soupeř prostřídal a už neměl na hřišti tolik herních hráčů, což nám vyhovovalo. Vysoko jsme je napadali a vystupňovali tempo. Hráči cítili, že můžou udělat dobrý výsledek, a šli za ním. Remíza byla zasloužená.

Poprvé nastoupil nigerijský záložník Ekpai. Jak si vedl?

Potvrdil, co jsme od něho čekali. Rychlostní hráč z boku, tahový s ostrými centry. Přesně zapadá do stylu, který potřebujeme hrát, když máme vepředu dva útočníky. I díky němu jsme dokázali dostat míče do vápna.

Těšit vás musí Diop, který se po těžkém zranění dostává do střelecké pohody, že?

Dame měl obrovskou pauzu, lepší se každým dnem. Důležité je, že nemá po operaci lícní kosti žádný blok. Do soubojů chodí jako před zraněním.

Na Katovice změníte sestavu hodně?

Máme to v plánu. Takový Janíček odehrál po dlouhé době 90 minut a na místě stopera byl výborný. Spolu s Hnaníčkem tam můžou kdykoliv zaskočit.