Podruhé 0:0. Změn je hodně, vysvětluje zlínský trenér Páník

„Tým je zatím nesourodý, změn je hodně, hráči si na sebe zvykají,“ připomněl trenér Bohumil Páník příchod sedmi letních posil. „Ve hře jsou dobré i špatné věci, kdy ztrácíme jednoduché míče. Na tom musíme zapracovat, nepřijde to ze dne na den.“

Až na zraněného exkapitána Železníka zasáhlo všech šest ostatních nových tváří do sobotního střetnutí v Dunajské Stredě. Poprvé za Zlín nastoupil univerzál Daniel Holzer.

„V Ostravě jsem ho trénoval jako hodně mladého, moje zásady zná. Ukázal svoje možnosti a variabilitu, tah po straně, dostupování. S Bartošákem na levé straně působili velice dobře,“ těší Páníka.

I když na jihu Slovenska jeho celek nezvítězil, výsledku si považoval: „Dunajská Streda má výborné podmínky, ve slovenské lize neprohráli šestnáct zápasů za sebou, což o něčem svědčí.“

Zlínské fotbalisty čeká už jen sobotní generálka v Opavě, o sestavě na ligovou premiéru v Liberci jasno ale ještě zdaleka nemá.

„Máme dvacet hráčů a všichni chtějí hrát. Kostra je daná, ale variant je více a budeme je přizpůsobovat soupeři. Hráče jsme vybírali i podle toho, jestli budeme hrát na postupný útok nebo na brejky,“ podotkl Páník.

V týdnu by se už měl zapojit do tréninku útočník Železník, jehož trápil nakopnutý kotník. Naplno se začal připravovat stoper Bačo, vrátit by se měl po krátké pauze také záložník Bartolomeu, který vynechal duel na Slovensku kvůli bolestem v zádech.