Kolaps brněnských fotbalistů. Prohra jde za mnou, kál se kapitán Pavlík

„Nebudu se vymlouvat. Tahle prohra jde za mnou,“ kál se po sobotním krachu brněnský kapitán Petr Pavlík. „Bude to pro mě dlouhá noc,“ soukal ze sebe potem zbrocený obránce.

Lídr Zbrojovky nehledal výmluvy. V 67. minutě se zkroušeně opíral o tyč, když Džafičův centr hlavou odklidil do vlastní sítě. „Míč se mi ztratil ve sluníčku,“ litoval stoper hostů. O pět minut později nechal Pavlík ve svém prostoru hlavičkovat Diopa, jehož snažení gólově dokončil Ekpai.

A Zbrojovka se do konce duelu proti soupeři, jenž odehrál většinu druhého poločasu bez vyloučeného Janíčka, nezmátořila. „Chtěli jsme vyrovnat, ale už to byla křeč,“ prohodil smutný Pavlík.

Ačkoli hrubě zaváhal, což sympaticky bez okolků přiznával, jeho kiksy byly jen vyústěním nepochopitelné brněnské pasivity.

„Šedesát minut jsme hráli velice dobře. Hráli jsme dobře v poctivém bloku. Po vyloučení Janíčka jsme se nepochopitelně pohybovali o pět metrů níž, než když hrál Zlín v plném počtu,“ zlobil se brněnský trenér Svatopluk Habanec.

„Balon jsme měli víc podržet na kopačkách, ale zbytečně jsme se stáhli,“ přizvukoval Pavlík. „Ale zkuste si hrát v takovém počasí fotbal,“ dodával splavený kapitán Zbrojovky, kterou poslal do vedení počátkem druhé půle po šťastně proměněné penaltě Tomáš Pilík.

Po vedoucí brance ještě zahrozil brněnský Milan Lutonský, pak však začali dominovat domácí, kteří se připravují na historickou účast v Evropské lize. „Nejsem spokojen, neviděl jsem v týmu impulz naštvanosti, že chceme zápas zvrátit,“ čertil se Habanec.

Chybějící zápal vyčítal svěřencům i minulý týden po ligové premiéře, kdy Brňané doma podlehli Ostravě 1:3. „Chtěli jsme mít z prvních dvou zápasů co nejvíc bodů. Když se neporazil Baník, dělali jsme všechno pro to, abychom byli úspěšní. Do šedesáté minuty to fungovalo, ale vlastními blbostmi a mými chybami se to nepovedlo,“ konstatoval Pavlík.

Zbrojovka v dalším kole přivítá Bohemians 1905. A pokud Brňané od úvodu sezony nechtějí (opět) řešit sestupové patálie, musí zvítězit.