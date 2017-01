Zelený vyměnil Karvinou za Jablonec. Láká ho větší konkurence

„Neříkám, že v Karviné nebyla konkurence, ale v Jablonci bude o něco větší. Přece jen je to větší klub a už nějakou dobu hraje první ligu. I proto jsem si ho vybral.“

Na podzim jste byl v Karviné nejvytíženější hráč, odehrál jste všechny zápasy. Nebojíte se, že v Jablonci o místo v sestavě přijdete?

Neřekl bych, že jsem měl pozici jistou, ale hrál jsem a na podzim se mi celkem dařilo. Vždycky je lepší větší konkurence, člověk toho ze sebe více dostane, než kdyby tam byl sám. Chtěl jsem zkusit něco nového, takže budu muset bojovat.

Tušil jste už v sobotu, kdy jste ještě za Karvinou hrál přípravu s Ružomberokem, že odejdete?

To ještě nebylo nic jistého. Předběžně jsme sice byli ve spojení, ale vše se doladilo až nyní.

Ve hře byl i Liberec. Co rozhodlo pro konkurenční Jablonec?

Ano, Liberec se ozval první, Jablonec později. S Libercem ale byla mezi kluby těžší komunikace, nemohli dospět k dohodě, aby byly spokojené obě strany, takže se to táhlo. Do toho vstoupil Jablonec a vše bylo poměrně rychle vyřešené. Asi to tak mělo být.

Jablonec je po podzimu až desátý, čtyři body za sedmou Karvinou. Nevadí vám, že jdete níž?

Momentálně je na tom Karviná lépe, ale jak už jsem říkal, když se na to podívám obecně, tak Jablonec je větší klub a má už v lize nějaké jméno, takže to neberu jako krok zpět. Na jaře se Jablonec může posunout výše.

Jak budete vzpomínat na Karvinou?

Jen v dobrém. Tamější působení mi ze zdravotního hlediska kalí jen jeden rok, kdy se se mnou táhla zranění, ale fotbalové prostředí tam bylo výborné.