Zlámal se vrací do Česka. Zlínu bych kývl i bez pohárů, tvrdí

Život v Alanyasporu u Středozemního moře si pochvaloval, fotbalovou perspektivu už ale v Turecku neviděl. Zdeněk Zlámal se propadl na pozici brankářské trojky a s klubem se raději dohodl na ukončení smlouvy. Novou podepsal ve Zlíně, kde svoji prvoligovou kariéru před 11 lety rozjel.

„Tohle se mi hned vybavilo. Na zlínské období vzpomínám hodně rád. Jsem šťastný, že jsem zpátky,“ říká 31letý gólman.

Už nebyla šance, že byste si za Alanyaspor zachytal?

Když přijde v Turecku nový trenér, většinou skončí pět šest hráčů. Z Francie přestoupil brankář za milion eur a najednou jsem byl brankář číslo tři. Chtěl jsem rozvázat smlouvu už dříve, ale nebylo to jednoduché. Naštěstí jsme se na poslední chvíli dohodli.

Jinde v Turecku jste nechtěl zůstat?

Měl jsem dvě konkrétní nabídky - z první i druhé ligy. Jenže to bylo z měst, která nejsou pro život moc dobrá.

Nelitujete roku v Turecku?

Každá zkušenost vás obohatí. Zahrál jsem si proti velkoklubům jako Besiktas nebo Fenerbahce. Na Alanyaspor budu vzpomínat v dobrém.

V Česku jste chytal za Liberec, Olomouc, Slavii, Bohemians. Jiný klub než Zlín teď ve hře nebyl?

Kromě Zlína mě nikdo neoslovil. Mám to kousek od domova, jednání byla pohodová. Zájem měl už na začátku prázdnin, ale říkal jsem mu, že musím první ukončit smlouvu v Turecku. Myslel jsem si, že to bude daleko dříve. Byla to docela divočina.

Hrálo velkou roli, že se Zlín kvalifikoval přímo do skupinové fáze Evropské ligy?

I kdyby je nehráli, tak bych sem šel. Evropské poháry jsou ale obrovská nadstavba. Krása. Kdyby mi před pár lety někdo řekl, že je bude Zlín hrát, ťukal bych si na hlavu. Klobouk dolů před tím, co tady dokázali. Poháry jsem si zahrál zatím jen v Liberci v předkole, takže se hodně těším.

Co říkáte na los?

Je to dobrá skupina, i když někdo může říct, že tam není atraktivní soupeř. Kodaň je vyspělé mužstvo, Lokomotiv Moskva výborný, akorát Tiraspol neznám. A když už se nemůže hrát ve Zlíně, jsem rád, že si klub vybral Olomouc, a ne Uherské Hradiště. Olomouc je také příjemná součást mé kariéry.

Ve Zlíně chytají Dostál se Švengrem. Znáte se?

Dostála jenom ze hřiště jako soupeře. Se Švengym jsme kamarádi. Potkali jsme se v jedenadvacítce a v Bohemce. Konkurence je všude, chytat bude ten nejlepší.

Naposledy jste chytal na konci května. Jak jste snášel dlouhou pauzu?

V Alanyasporu jsem normálně trénoval. Hlavně jsem rád, že skončila nejistota. Dvakrát jsem byl na odchodu, vyšlo to až na třetí pokus.