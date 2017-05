Zlámal do olomouckého fotbalu nevstoupí, chce zůstat ve vedení FAČR

Novinářům to ve středu řekl olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD). Radnice bude jednat s dalšími potenciálními investory o vstup do klubu, který od příští sezony bude opět hrát první ligu.

O svém rozhodnutí ukončit jednání o kapitálovém vstupu do Sigmy Zlámal informoval v dopise adresovaném radnici a spolku SK Olomouc Sigma MŽ.

Tento spolek nyní vlastní zhruba dvě třetiny akcií fotbalového klubu a třetinovým podílem disponuje město, přičemž jednání s investorem se točila kolem získání majoritního balíku akcií.

„Oficiálně končí několikaměsíční jednání s panem Zlámalem o vstupu do Sigmy. Končí v situaci, kdy je Sigma zdravá a je to zajímavá nevěsta. Otevírá se tak prostor pro jednání s dalšími potenciálními zájemci,“ uvedl Staněk, podle kterého je velká šance, že jednání s dalšími investory se podaří dotáhnout do zdárného konce. Jména zájemců nezveřejnil.

Hospodaření fotbalové Sigmy bylo několik předchozích let ztrátové. V účetním roce 2015/16 klub vykázal ztrátu 25,7 milionu korun a svým akcionářům kvůli půjčkám na provoz dlužil 71 milionů korun. Na konci účetního roku 2014/15 měl klub z předchozího období nahromaděnou ztrátu 98 milionů.

Sigmu se letos podařilo oddlužit díky složité transakci. Podnikatel Josef Lébr po 20 letech prodal za symbolickou cenu třetinový podíl spolku SK Sigma Olomouc MŽ. Klub mu výměnou za to vrátí zhruba šedesátimilionovou půjčku. Peníze SK Sigma Olomouc inkasovala z prodeje pozemku pod hřištěm s umělou trávou.

Místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc Pavel Konečný dnes novinářům řekl, že financování klubu je zajištěno i v mezidobí, než se podaří získat nového mecenáše.

Radnice zároveň připravuje koupi podstatné části Androva stadionu, která by měla být částečně financována z peněz získaných z prodeje podílu města ve společnosti SK Sigma Olomouc. Město má zájem především o hlavní tribunu i provozní zázemí Androva stadionu.

Olomoučtí fotbalisté minulý týden slavili návrat do nejvyšší soutěže. Sigma, která od roku 1984 patří mezi tradiční prvoligové celky, za poslední čtyři sezony dvakrát sestoupila, ale vždy se dokázala okamžitě vrátit. Povedlo se jí to v roce 2015 i letos, kdy ve druhé lize dominovala.